Slovenskom otriasla tragická smrť dvoch policajtov († 34, † 39): Vdovy ani po roku nemajú pokoj!

Obrovská tragédia otriasla Slovenskom. Pred vyše rokom prišli v Pribete (okr. Komárno) o život dvaja policajti v službe Michal († 34) a Karol († 39).

Auto, ktoré išlo z vedľajšej cesty, im podľa polície nedalo prednosť, a pri zrážke s oprotiidúcou dodávkou obaja zahynuli. O pár dní v nemocnici zomrel aj šofér dodávky Marián († 60). Vyšetrovanie do dnešného dňa nie je ukončené.

Železniční policajti Michal a Karol išli služobne z Nových Zámkov do Štúrova, keď im z vedľajšej cesty pred Pribetou vošlo do cesty auto, ktoré šoférovala Viera (35) zo Zvolena. Muži zákona neprežili náraz do dodávky, ktorá išla v protismere. O pár dní v nemocnici zomrel aj vodič dodávky Marián. Do dnešného dňa nie je tragická nehoda vyšetrená. „Vo veci naďalej prebieha vyšetrovanie,“ potvrdila Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. Podľa informácií Nového Času vyšetrovateľ už obvinil Vieru, tá však proti tomu vzniesla námietku. Proces sa tak naťahuje.

Vdovy po policajtoch ani po roku od ich smrti nenašli pokoj. O smútku svedčia aj statusy na sociálnych sieťach. „Dnes, pred rokom, približne o takomto čase, ostala navždy v srdci a v duši neopísateľná bolesť... CHÝBAŠ VEĽMI...“ napísala status Janka, vdova po Michalovi. Ich dve deti Emka (12) a Miško (7) musia žiť bez milovaného otca. Vo Veľkej Mani na priateľského futbalistu Michala nikdy nezabudnú.

O nič lepšie na tom nie je ani Mirka, vdova po Kamilovi z Komjatíc.Po nehode nám poslala odkaz do neba pre svojho milovaného, dnes radšej smúti v tichosti. „Nehnevajte sa, ale ťažko mi je stále viac a viac. Nerada by som sa vyjadrovala k vyšetrovaniu polície. Verte, pomohli nám najviac, ako vedeli, a pomáhajú dodnes.Neexistuje adekvátny trest, ktorý by zmiernil bolesť, ale nenávidieť ju nikdy nebudem, takýto ťažký hriech si na seba nepripútam.Očividne nemá, keď nám dodnes ani pos*até prepáčte nepovedala,“ napísala nám.