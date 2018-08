Valachovi smrť milovanej manželky Simonky († 25) zmenila život: Hokej hrám pre svoje deti!

Pred dvomi rokmi sa mu doslova zrútil svet!

Reč je o hokejovom reprezentačnom obrancovi Jurajovi Valachovi (29), ktorému pri predčasnom pôrode v 28. týždni zomrela milovaná manželka Simonka († 25). Dvojičky Jerguško (2) a Amálka (2) tiež bojovali o život, ale našťastie prežili. Chlapček má však poškodený mozog a potrebuje špeciálnu starostlivosť. Ako to všetko hokejový obranca zvládaa kto mu podal pomocnú ruku?

Namiesto radosti z narodenia dvojčiat pochovával milovanú manželku. V júni 2016 otriasla Slovenskom smrť Jurajovej manželky Simony Valachovej († 25). Počas letných horúčav skolabovala vo vysokom štádiu tehotenstva. Lekárom v Nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa podarilo chlapčeka a dievčatko po pristúpení k cisárskemu rezu zachrániť, no ich mamička na druhý deň zomrela. Sympatický pár sa pritom vzal len rok predtým. Juraj zvažoval ukončenie kariéry, ale napokon v nej pokračuje vďaka obetavej pomoci rodičov a svokrovcov.

Všetko nasvedčovalo tomu, že hokejový reprezentant Juraj Valach po veľkej rodinnej tragédii skončí s hokejom a bude sa naplno venovať dvojičkám, ktoré sa predčasne narodili a stále potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Valachovi však podali pomocnú ruku najmä jeho rodičia, ktorí sa o deti starajú nonstop. „Za všetko, čo robia moji rodičia pre dvojčatá, som nesmierne vďačný. Som rád, že ich mám a že ma v tom nenechali samého. Bez ich pomoci by som ďalej nemohol pokračovať v hokejovej kariére,“ vyjadril sa Valach pre časopis Slovenka. Skúsený obranca pôsobí už tretí rok v českom Chomutove, ktorý je od Zvolena, kde sa starí rodičia starajú o dvojičky, vzdialený vyše 600 kilometrov. „Som rád, že mi vychádzajú v ústrety aj v klube. Tréner Růžička mi dával navyše deň voľna oproti ostatným, a to sa mi už oplatí cestovať do Zvolena za deťmi. Keď vidím synčeka a dcérku, dodá mi to veľkú silu a potom viem, prečo mám pokračovať v hokeji. Keď ich dlhší čas nevidím, je mi to veľmi ľúto,“ prezrádza pre Nový Čas Juraj, ktorý denne trikrát volá z Chomutova do Zvolena, aby mal prehľad o zdravotnom stave svojich detí. Najmä dvojročný chlapček Jerguško má po predčasnom pôrode vážne komplikácie. Má poškodený mozog a zatiaľ ani nechodí. „V Piešťanoch v centre Adeli nám ukázali miesto, ktoré má v mozgu poškodené. Má poškodenú koordináciu pohybov, aj keď papá, tak ho musíme držať, pretože stále kýva hlavou,“ pokračuje Juraj a dodáva: „Viem, že mamu Simonku deťom nikto nenahradí. My len môžeme urobiť to, aby sa Jerguško a Amálka mali čo najlepšie a o to sa aj snažíme.“

Hokejistovi Valachovi okrem najbližších pomohli finančne aj iní ľudia. „Chcel by som sa poďakovať touto cestou všetkým ľuďom, čo prispeli na liečbu môjho syna finančne 2 % z daní. Bolo ich naozaj veľa a som im veľmi vďačný za to,“ poďakoval sa Valach.