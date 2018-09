Jessica sa denne mazná s cudzími ľuďmi a poriadne si pri tom zarobí: Čo si o tom myslí jej manžel?

Matka troch detí z Austrálie si zarába skutočne netradičným spôsobom!

30-ročná Jessica O'Neill si ročne dokáže zarobiť takmer 50-tisíc eur za to, že sa mazná s cudzími ľuďmi. 10 rokov pracovala ako masérka a fyzioterapeutka a teraz sa rozhodla využiť svoje skúsenosti a prax na to, aby si pekne privyrobila.

Do služieb, ktoré ponúka vo svojom masérskom štúdiu v Queenslande, pridala zaujímavú činnosť, a to maznanie. Tvrdí, že je to výborná vec pre tých, ktorí sa cítia osamotení. "Vždy som bola láskavým človekom a vždy som rada tešila druhých. Je to pre mňa prirodzené," cituje jej slová portál Lad Bible. Taktiež dodala, že ju k tomu celému priviedla jej matka, ktorej objatie na ňu pôsobilo priam zázračne upokojujúco.

Jessica, ktorej za hodinu maznania klienti zaplatia v prepočte 51 eur, tvrdí, že jej manžel je s jej prácou úplne v pohode a nevadí mu, keď sa túli k cudzím chlapom. "Miluje to, čo robím a myslí si, že je to krásna práca." Už dlhšiu dobu, ešte v časoch, keď robila len klasické masáže, sa zvykla s klientmi vždy pri odchode objať. Z toho vznikol nápad maznať sa s ľuďmi, ktorí to potrebujú.