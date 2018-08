Krásna Alyssa pôjde do vesmíru: Aby sa prešla po Marse, nemôže sa vydať ani mať deti!

Mladá Alyssa Carson (17) si žije svoj americký sen. Momentálne sa pripravuje na to, aby v roku 2033 mohla byť prvým človekom na Marse. Nie je veľa ľudí, ktorí by sa mohli pochváliť, že ich sny z detstva sa im splnia.

Medzi nich však Alyssa rozhodne patrí. Už keď mala tri roky, mala jasno o svojej budúcnosti. Po tom, čo videla rozprávku z vesmíru, povedala svojmu otcovi, že chce byť astronautkou a navštíviť Mars. Vtedy by jej ani vo sne nenapadlo, že sa to môže stať skutočnosťou. V roku 2033, keď Alyssa bude mať už 32 rokov, plánuje vstúpiť ako jedna z prvých na červenú planétu. Na to, aby dosiahla svoj sen, však musí tvrdo makať.

Napriek tomu, že NASA oficiálne neprijíma žiadosti od osôb mladších ako 18 rokov, s Alyssou sa rozhodli spolupracovať a pomôcť jej pri realizácii jej ambícií. Je prvou osobou, ktorá dokončila program NASA Passport tým, že prešla všetkých 14 návštevných centier v NASA. Má byť taktiež najmladšou osobou, ktorá bude prijatá, aby absolvovala Akadémiu Advanced Possum, ktorá oficiálne udeľuje certifikáty o tom, že je človek pripravený vyletieť do vesmíru a byť astronautom.

Aby toto všetko vyšlo, Alyssa musí veľa cvičiť a svedomito sa pripravovať. Každý sen však prináša nejaké obete. Vzhľadom na to, že Alyssa je ešte tínedžerka a má veľa práce, nemá čas na typický život so svojimi rovesníkmi. Musela sa vzdať chvíľ s kamarátmi, zábavy a iných radovánok. Okrem toho musí si byť vedomá, že ak chce ísť skutočne do vesmíru, nemôže sa ani vydať, ani mať deti, kým sa misia úspešne neukončí.