Otvorili vynovené priestory pod Trnavským mýtom: Tieto podchody v Bratislave volajú po obnove

Niektoré podchody radšej obíďte! Je pravda, že Bratislavčania sa konečne dočkali rekonštrukcie podchodu na Trnavskom mýte, ale sú tu aj iné miesta, ktoré by si zaslúžili lepšiu údržbu.

Nový Čas si vybral niekoľko podchodov, aby sme na vlastnej koži zistili, v akom sú stave.

Žiadna veľká sláva. Hoci v niektorých veľkých metropolách by ste mohli v podchodoch aj bývať, v Bratislave väčšina slúži hlavne na to, aby sme nemuseli prechádzať cez cestu. A aj to sa v niektorých prípadoch radšej rozhodnete prebehnúť, keďže mnohé podchody nevyhovujú nielen z hľadiska estetického, ale ani z hľadiska hygieny či bezpečnosti.

Trnavské mýto

Otvoriť galériu Podchod na Trnavskom mýte opravovali 10 mesiacov. Zdroj: aj Po rokoch, čo bol v dezolátnom stave, sa Bratislavčania konečne dočkali! Rekonštrukcia sa začala vlani v októbri, vynovený podchod otvorili 27. augusta, teda dnes. Plusom je, že pribudli výťahy, no na úkor eskalátorov. Dlhodobo sivý podchod sa presvetlil. Nájdete tu 20 prevádzok a tiež verejné toalety, ktoré sa na tomto rušnom mieste určite zídu. Dokonca opravili aj chodníky v okolí. Kritizovaný asfalt pri vchode do podchodu zdobia aspoň ostrovčeky zelene. Zvýšila sa aj bezpečnosť, keďže pochod je kamerami napojený na mestskú políciu.

Dolnozemská ulica – pri Ekonomickej univerzite v Petržalke

Otvoriť galériu Dolnozemská ulica pri Ekonomickej univerzite v Petržalke. Zdroj: aj Slúži hlavne na to, aby ním ľudia prešli a vyhli sa tak širokej ceste. Vidieť, že striešky zastávok nad podchodom sú pomerne čerstvo vymaľované a aj podchod je ošetrený antigrafitérskym náterom. Plusom je, že je bezbariérový. No je to miesto, ktorým chcete prebehnúť čo najrýchlejšie. Okrem toho problém nastane vždy, keď naprší - vtedy je lepšie obuť si gumáky, lebo ho zaplaví voda.

Karloveská ulica – pri OC Centrum