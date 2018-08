Zomrel americký dramatik a scenárista: Čím sa Neil Simon († 91) preslávil najviac?

Vo veku 91 rokov dnes zomrel americký dramatik a scenárista Neil Simon, ktorý za svoj život napísal tri desiatky divadelných hier, rovnaký počet scenárov a radu libriet k muzikálom.

Populárny bol aj u českých divákov, známe sú napríklad jeho scenáre k filmom Dobyvateľ sŕdc (1972), Zajatec 2. avenue (1975) či Vražda na večeri (1976). Simon zomrel v nemocnici na Manhattane po komplikáciách spojených so zápalom pľúc, oznámil podľa agentúry AP dramatikov dlhoročný priateľ Bill Evans. Evans tiež v roku 2004 daroval Simonovi obličku.

Marvin Neil Simon sa narodil 4. júla 1927 v newyorskom Bronxe do židovskej rodiny. Začínal ako poslíček v podateľni spoločnosti Warner Brothers, skoro ale prešiel na písanie skečov a neskôr scenárov ku komediálnym seriálom pre rozhlas a televíziu.

Na Broadwayi sa prekvapivo presadil hneď na prvý pokus: hra Come Blow Your Horn sa dočkala 678 repríz a pod názvom Poď sa zabaviť (1963) podľa nej vznikol aj hollywoodsky film s Frankom Sinatrom v hlavnej úlohe. Za muzikál Little Me (1961) dostal prvú nomináciu na cenu Tony (z celkovo 17 nominácií tri úspešné) a definitívne sa etabloval hitom sezóny Bosé nohy v parku (1963). Nasledovala opäť úspešná filmová adaptácia (1967) s ústrednou dvojicou v podaní Roberta Redforda a Jane Fondovej.

Simon bol autorom mnohých ďalších divadelných hier. Za zmienku stojí napríklad Podivný pár, Izba číslo 719, Vstúpte !, Omrvinky z perníka, Posledný zo žeravých milencov, Každý má svojho Leona či Dámska jazda. Na svojom konte má Simon štyri nominácie na Oscara a v roku 1991 získal Pulitzerovu cenu za drámu Stratené naveky (Lost in Yonkers).