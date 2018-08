Otto Neuman prepadol nožiarskemu remeslu: Oceľ mi vonia viac ako chlieb

Jeho nože majú dušu! Pre Otta Neumana (66) zo Štósu pri Košiciach je to nielen netradičné remeslo, ale koníček.

K umeleckému kumštu pričuchol už ako malý chlapec a jeho prácu ocenili na viacerých súťažiach. Hoci sa môže zdať, že ide o jednoduchú výrobu, s jedným nožom sa vie potrápiť aj viac ako12 hodín.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tradícia výroby nožov sa u Neumanovcov dedí už štyri generácie. Jozef k vôni ocele pričuchol už v detstve. „Najprv to boli také indiánske, neskôr bežné kuchynské, no najmä lovecké, bojové a dekoratívne,“ vraví skúsený majster, ktorý sa remeslu venoval aj po maturite v dnes už zaniknutej fabrike. „V súčasnosti sa už sériovo nože nevyrábajú, z čoho mi je smutno,“ spomenul Neuman, ktorý získal so svojimi výrobkami množstvo ocenení. Hoci jedno obdobie predával aj chlieb, vôňa pálenej ocele mu reže viac ako pečivo.

Nože vyrába z tzv. pásoviny alebo tabúľ plechu. „Využívam špeciálne a veľmi kvalitné ocele, ktoré sa nahrejú až na 1 050 stupňov. Nadobudnú pomarančovočervenú až citrónovú farbu, zakalí sa to, ale keďže je veľmi krehký, musí sa ešte popustiť, čím sa zmení štruktúra na nezlomiteľnú,“ uviedol tento nožiar, ktorého výrobky stoja rôzne - od 150 až do 2 000 eur. No aj ten najjednoduchší výrobok si vyžaduje aspoň 12 hodín práce.