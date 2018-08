Traja dôchodcovia sa nezištne starajú o pohodlie turistov: Prichýlili aj pútnikov z Vatikánu

Myslia na druhých! Len pár kilometrov od Kálnice pri Novom Meste nad Váhom môžu turisti využiť chatku, ktorá je úplne zadarmo.

Vďačiť za to môžu trojici dôchodcov, ktorí ju pred rokmi vlastnoručne vystavali a dnes sa o ňu poctivo starajú. Maličká útulňa slúži všetkým, ktorí si potrebujú oddýchnuť. Za pobyt nemusia platiť, dokonca si môžu navariť a použiť riad, ktorý je tam k dispozícii.

Otvoriť galériu V útulni je všetko, čo treba. Posteľ, piecka aj riad. Zdroj: šiš

Čiperní dôchodcovia Milan Sičko (70), Ján Hladký (65) a Ján Valovič (64) rozhodne nepatria medzi ľudí, ktorí myslia len na seba. Už roky sa starajú o malú útulňu, ktorá je často pre unavených turistov poslednou záchranou. A nielen to. Chatku v horách Považského Inovca dokonca pred rokmi sami postavili! „Často chodievame na turistiku a aj my sme vždy mali problém, kde si v lese oddýchnuť, načerpať silu a byť v bezpečí pred zlým počasím,“ rozpráva Milan. „Raz sme boli na východe a na dlhej magistrále sme našli niečo podobné. Bolo to naozaj perfektné, preto sme sa rozhodli urobiť niečo podobné aj u nás,“ hovorí Milan.

Útulňu stavali asi rok, otvorili ju v roku 2000. V pôvodnej podobe funguje dodnes.vraví Ján. Vnútri sa vyspí aj 15 ľudí, vonku je zas priestranné posedenie na opekačku. Traja kamaráti sa o chatku poctivo starajú.prezrádza Milan. Ako dodáva, ak je na chate a prídu turisti, rád ich pohostí dobrou domácou pálenkou.uzatvárajú sympatickí dôchodcovia.