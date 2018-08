Opäť neodchádza naprázdno: Vlček má poriadnu medailovú zbierku

Opäť neodchádza naprázdno

Erik Vlček sa z prvej medaily na MS v rýchlostnej kanoistike tešil už v roku 2001 v Poznani a ďalšiu pridal v sobotu v Portugalsku. S Jurajom Tarrom, Samuelom Balážom a Gáborom Jakubíkom vybojoval v K4 na 1 000 m striebro a je to už jeho 16. medaila zo svetových šampionátov!

Kým pre „háčika“ Baláža to bol premiérový cenný kov z MS, skúsený Vlček je na medailovú eufóriu už poriadne zvyknutý. „Naša finálová jazda nebola zlá. Dúfali sme, že pokiaľ nič nepokazíme, môžeme získať medailu a aj vyhrať. Prekvapili nás mladí Nemci, ktorí išli výborne a trošku sme si ich nechali ujsť. Spoliehali sme sa, že nevydržia v nasadenom tempe a predbehneme ich, no cieľ bol trochu skôr ako sme čakali,“ povedal Erik Vlček. Ten sa včera predstavil s Jurajom Tarrom aj vo finále K2 na 500 m. Skúsená dvojica tu už medailové ambície nenaplnila a skončila piata.

V K1 žien na 200 m sa na výbornom 6. mieste umiestnila Ivana Mládková, ktorá si tak splnila svoj stanovený cieľ. „Prvým bol postup do finále a potom umiestnenie do šiesteho miesta. Verila som si aj na medailu, bolo to veľmi tesné. Na budúcoročných MS v Szegede by som rada zabojovala o miestenky na OH 2020 v Tokiu,“ povedala pre RTVS Mládková. V olympijskej disciplíne K4 na 500 m mladá posádka Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka finišovala na siedmom mieste pred Českom a Portugalskom.

Športového riaditeľa sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filipa Petrlu včera najviac potešil výkon Mládkovej. „V nabitej konkurencii dosiahla kvalitný výsledok a pri troche šťastia mohla získať aj medailu. Sklamaní sme z umiestnenia Vlčeka s Tarrom v K2 na 500 m. Musíme rozanalyzovať, prečo to nevyšlo. Mladý štvorkajak dosiahol tiež cenný výsledok a otestoval sa so svetovou konkurenciou. Ak skĺbime mladosť so skúsenosťou, verím, že na MS 2019 vybojujeme veľa olympijských miesteniek do Tokia,“ povedal Petrla.