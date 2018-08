Glen Hanlon varuje: V Miskolci sa bude hrať súperom ťažko!

Hokejisti Miškovca ukazujú, že majú aj na viac.

Najprv ich Košice zničili 7:1. Prehra ich čakala aj v prvoligových Michalovciach. Vo štvrtok však tím pod vedením bývalého reprezentačného kouča Glena Hanlona ukázal, že vie hrať aj dobrý hokej. Košický brankár mal čo robiť, aby hráči maďarského tímu neskórovali viac ako tri krát.

Zdá sa, že Miskolc pomaly získava potrebné sebavedomie. Hanlon pre portál hokej.sk hovorí, že predtým hráči vstupovali do sezóny s takmer istým postupom do play-off. Teraz sa však všetko zmení. V Tipsportlige im nikto nedá nič zadarmo.

"Teraz však prichádzame do novej ligy a po prvých prehrách sa objavili otázky, či na to tento tím má. Víťazstvo nad Košicami ukázalo, že môžeme hrať dôstojnú partiu aj so špičkovými súpermi zo Slovenska. To je pre chlapcov dôležité,“ hovorí Hanlon pre web.

Dopredu budú hnať tím aj fanúšikovia, ktorý sa na prvý zápas v novej lige nevedia dočkať. "Diváci určite pomáhajú. Mne sa tento štadión páči. Je malý, ale veľmi hlučný. Hráčom to dodáva energiu a myslím si, že na ľade DVTK sa bude hrať súperom dosť ťažko. Ja osobne sa už na naše domáce zápasy veľmi teším,“ dodáva Hanlon.

DVTK Jegesmedvék Miskolc - HC Košice 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

gól Košíc: Netík