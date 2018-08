Hrdina trnavského Spartaka: Cez zápas som zarobil 3,98 eura

Senzačný výsledok! Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali po heroickom výkone v úvodnom stretnutí play-off Európskej ligy na horúcej pôde Olimpije Ľubľana 2:0.

Pred odvetou majú na dosah historický úspech - postup do skupinovej fázy, s ktorým sa spája aj štedrá finančná odmena - 2,92 milióna eur.

Spartak hral od 30. minúty bez vylúčeného obrancu Martina Tótha, ktorý videl červenú kartu za nedovolený súboj na prenikajúceho Abassa. Slovenský majster v hodinovom oslabení svoj náskok ešte zveľadil. Aj vďaka brankárovi Martinovi Chudému. Ten mal plné ruky práce najmä v druhom polčase.

Futbalisti Ľubľany neustále testovali jeho pozornosť nepríjemnými strelami z diaľky. Navyše, situáciu Chudému znepríjemňovali i domáci fanúšikovia, ktorí po ňom neustále hádzali viaceré predmety vrátane mincí.

„Ja som ich neprovokoval. Lietali okolo mňa kovové náramky, zapaľovače, dokonca mám už aj prémie. Vyzbieral som si celkovo 3,98 eura, takže mám na kávu. Prileteli aj žuvačky. Hneď som si jednu dal. Mám aspoň svieži dych,“ žartoval po zápase Chudý.

„Domáci futbalisti boli však naozaj nepríjemní na lopte. V predošlých zápasoch dali veľa gólov. Majú dobré strely z diaľky, vedia si to vykombinovať aj stredom. Mali sme párkrát šťastie, lietalo to mimo bránky. Ak by skórovali, dostali by sa do zápasu, ale šťastena stála pri nás. Nám chýbala doma proti Belehradu. Sme však len na polceste,“ dodal už vážnejšie Chudý.

Odveta sa hrá budúci štvrtok o 20.30 hod. v Trnave. Zloženie skupín vyžrebujú deň nato. Futbalisti Spartaka dobre vedia, že premrhať sľubný dvojgólový náskok by bolo trestuhodné. Uvedomuje si to aj český tréner Radoslav Látal. V nasledujúcom fortunaligovom zápase nechá odpočívať viacero opôr, lebo teraz už ide o veľa. „Slovenskú ligu dáme bokom. Bohužiaľ. Pred nami je životná šanca,“ zdôraznil trnavský kouč.