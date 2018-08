Talianska predstaviteľka strávila 3 hodiny na lodi plnej migrantov: Pravda o tom, čo tam našla

Delegácia z talianskeho úradu na ochranu osobných práv navštívila vo štvrtok 150 migrantov, zadržiavaných niekoľko dní na lodi talianskej pobrežnej stráže Diciotti v sicílskom prístave Catania, a dospela k záveru, že z plavidla im nespravodlivo bránia vystúpiť. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Šéfka delegácie Daniela de Robertová po troch hodinách strávených na palube lode povedala pre televíznu stanicu Sky TG24, že migranti pochádzajú z takých krajín, že ich to "prirodzene" oprávňuje žiadať o štatút utečenca. Spresnila, že takmer 90 percent z nich pochádza z Eritrey, pričom ostatní sú zo Sýrie, Sudánu a Somálska. Talianska tlačová agentúra ANSA citovala de Robertovú: "Našli sme to, čo sme aj predpokladali - osoby zbavené slobody bez dôkazov súdnych orgánov." Označila to za porušenie práv.

Proti migrantom zameraný taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa zaprisahal, že týmto 150 osobám nedovolí vystúpiť z lode. Avšak vo štvrtok už skôr umožnil vylodiť sa aspoň 27 maloletým migrantom.

Migrantov, ktorí sa vydali na plavbu z Líbye, 16. augusta zachránila v Stredozemnom mori talianska pobrežná stráž a plavidlo s nimi kotví v sicílskom prístave Catania od pondelňajšieho večera.