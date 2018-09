Táto žena trénuje Kim Kardashian: Pred pár rokmi by ste jej však nedali ani cent

Milióny žien po celom svete zdieľajú hashtag #GirlsWhoLift dokazujúc, že byť silná je sexy.

Medzi nimi je aj jedna z najuznávanejších kulturistiek na svete, Melissa Alcantara alebo FitgurlMel, ktorá neuveriteľnou transformáciou svojho tela a prístupom ku fitness získala na svojom Instagrame viac ako 500 000 sledovateľov, vrátane Kim Kardashian. Predtým, ako sa stala Melissa trénerkou celebrít, holdovala nezdravému životnému štýlu.

Pila, fajčila a vzdala sa všetkej nádeje. 33-ročná Mellisa z New Yorku počas tehotenstva pribrala 31 kilogramov a vedela, že musí urobiť vo svojom živote zmenu. Po 60-dňovom programe bola takmer o 20 kíl ľahšia, no prišla na to, že tým nechce skončiť. Podľa News.com už nechcela byť len štíhla, chcela byť vypracovaná.

"Keď naberáte svaly, neznamená to, že sa stanete Arnoldom," napísala nedávno ku svojej fotografii na Instagrame. Po veľkom sebazapieraní a pravidelnom trénovaní vyhrala Miss Figure a Miss Best Physique. Pracovala ako servírka, keď sa jej začali ľudia pýtať či by ich mohla trénovať.

Nasledovalo budovanie vzťahov, veľa sponzorov a príležitostí, vďaka čomu sa dostala do popredia verejnosti. Jeden email jej však zmenil život, keďže jej napísal producent Kim Kardashian. Mellisa sa preto presťahovala do Kalifornie a začala ju trénovať, no teraz už má na svojom konte aj zoznam ďalších klientov.

Podľa nej sa jej život otočil hore nohami a aj keď boli okrem vzostupov aj pády, určite by nemenila. Ak chce však človek schudnúť, musí podľa nej myslieť na stravu. "Ak nejete správne, nemá to žiadny význam."