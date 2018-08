Putin vníma stretnutie s Trumpom pozitívne: Čo si však myslí o sankciách?

Americké ekonomické sankcie uvalené na Rusko sú nezmyselné, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin.

Vyjadril aj nádej, že Washington nakoniec bude súhlasiť s konštruktívnym dialógom. Putin po rozhovoroch s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm v ruskom letovisku Soči označil minulomesačný summit s americkým lídrom Donaldom Trumpom v Helsinkách za pozitívny, ale Trumpovu administratívu obvinil z toho, že neustále postihuje Rusko sankciami.

Historický súhlas: Merkelová a Putin sa dohodli na novej snahe o stabilizáciu Sýrie

"Pokiaľ ide o naše stretnutie s Trumpom, vnímam ho ako pozitívne a užitočné," povedal podľa tlačovej agentúry AP Putin. "Nikto neočakával, že počas dvojhodinového stretnutia sa urovnajú všetky sporné záležitosti, ale priamy rozhovor a výmena názorov sú vždy užitočné," dodal.

Hoci Trump sa snaží o bližšie vzťahy s Putinom, jeho administratíva zintenzívnila ekonomický tlak na Moskvu za jej akcie na Ukrajine a v Sýrii, ako aj za údajné snahy Ruska zasahovať do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a narušiť ďalšie západné demokracie. Putin poznamenal, že "váhu má nielen postoj amerického prezidenta, ale aj takzvaného establišmentu, vládnucej vrstvy v širokom zmysle slova". Povedal, že americké sankcie sú "kontraproduktívne a nezmyselné, predovšetkým proti takej krajine ako Rusko". Podľa jeho ďalších slov Moskva očakáva, že Washington si uvedomí ich nezmyselnosť a zapojí sa do konštruktívnej spolupráce.

Trumpova administratíva uvalila v utorok proti Moskve ďalšie sankcie a na už aj tak dlhý zoznam zaradila dve spoločnosti a dvoch jednotlivcov, podozrivých z pokusu obísť skoršie americké sankcie zavedené v júni v reakcii na počítačové útoky. Jednou z týchto spoločností je slovenská firma Lacno s.r.o. Tá spolu s petrohradskou Vela-Marine Ltd pomohla ruskej spoločnosti Divetechnoservices obísť sankcie. Trumpova vláda sankcionovala aj dve ruské lodné prepravné spoločnosti pre podozrivé obchodovanie so Severnou Kóreou.

Ohľadne plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) z Ruska cez Baltské more do Nemecka Putin povedal, že USA sa vyhrážajú sankciami zacielenými na tento projekt, ale Európa ho potrebuje, aby uspokojila svoje potreby v energetike. Putin a ďalší ruskí predstavitelia tvrdia, že odpor USA voči novému plynovodu pramení z americkej túžby zbaviť sa silného konkurenta a presadiť svoje vlastné dodávky drahšieho skvapalneného zemného plynu do Európy. "Rusko je ideálny zásobovateľ európskej ekonomiky. Sme pripravení konkurovať každému, ale očakávame férovú konkurenciu v súlade s medzinárodnými normami," zdôraznil Putin.

Ruský líder tiež poznamenal, že Rusko musí reagovať na rozmiestnenie jednotiek NATO pri svojich hraniciach. Zdôraznil, že Moskva je pripravená diskutovať o spôsoboch zvýšenia vzájomnej dôvery, akým je napríklad bezpečnosť vojenských preletov nad Pobaltím. Avšak dodal, že NATO nespolupracuje pri ruských návrhoch v tejto otázke. "Nemyslím si, že myšlienka znížiť stupeň konfrontácie a zvýšiť úroveň bezpečia v Pobaltí je mŕtva. Je to presne naopak: stáva sa čoraz naliehavejšou," vyhlásil ruský prezident.