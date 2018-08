Na Pustom hrade odhalili tajomstvo spred 3000 rokov: Kostra bábätka odkryla hroznú pravdu o jeho smrti

Odkryli tajomstvá minulosti. Na Pustom hrade v bronzovej dobe tragicky zahynulo dieťa.

Nové zistenia o kostre novorodenca a iné vzácne nálezy priniesol už 27. ročník archeologického výskumu na Zvolenskom – dnes už Pustom hrade vo Zvolene. Kedysi bol sídlom županov a veža z Dolného hradu slúžila ako rezidencia kráľov Uhorska.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zachovanú kostru novorodenca archeológovia síce objavili na Pustom hrade už v roku 2016, no až teraz prišli výsledky rádiouhlíkového datovania z Poznane. „Metóda datovala kostru do 10. storočia pred Kristom, čiže do mladšej a neskorej bronzovej doby,“ ozrejmil archeológ Ján Beljak. Nájdené pozostatky patrili bábätku, ktoré mohlo mať v čase smrti maximálne päť mesiacov. „Dieťa nebolo na Hornom hrade pietne pochované, ale akoby pohodené,“ doplnil Beljak s tým, že na hrade pravdepodobne došlo k útoku a požiaru. Študentky archeológie ho nazvali Emil. Dieťa mali zavaliť sutiny a rodičia ho nedokázali spod nich už zachrániť. „Keby bolo štandardne pochované, má žiarový pohrebný rituál a bolo by v urne,“ ozrejmil archeológ.

Okrem tohto zistenia priniesol tohtoročný výskum aj ďalšie zaujímavé nálezy. Okrem slavónskeho denára z čias Bela IV., ktorý je šiestou takouto mincou objavenou na Slovensku, objavili aj bohatú kolekciu pekne zdobenej keramiky a kamenných nástrojov badenskej kultúry z neskorej kamennej doby. „Prevažovala keramika z 13. storočia, ale našlo sa aj veľa stredovekých zbraní a šperkov. Najzaujímavejším nálezom je ihlica vyrobená z jantáru. Okrem falzifikátov mincí z prelomu 13. a 14. storočia sme tu objavili aj pravé razby Bela IV. a Přemysla Otakara II,“ dodal Beljak s tým, že výskum nádvoria Dončovho hradu pred vstupom do paláca priniesol početné nálezy z druhej polovice 13. storočia a objav maltovej podlahy dreveného objektu, ktorý sa tu nachádzal. Najvzácnejšie nálezy z Pustého hradu si čoskoro bude môcť verejnosť pozrieť na výstave Dedičstvo Karola Veľkého na Zvolenskom zámku, ktorá potrvá od 14. septembra do 9. decembra.

Kostra Emil

- pochádza z 10 storočia pred naším letopočtom

- odhadovaný vek dieťaťa 0 až 5 mesiacov

- za možnú príčinu smrti odborníci určili zavalenie sutinami pri požiari