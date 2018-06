Prekvapenie pri oprave pražského orloja: Reštaurátori našli 600 rokov staré sochy a ukrytý odkaz

Pri rekonštrukcii pražskej Staromestskej radnice boli objavené ďalšie ukryté predmety.

Reštaurátori objavili niekoľko sôch starých zhruba 600 rokov a ukrytý odkaz. Informoval o tom magistrát hlavného mesta v pozvánke na pondelňajšiu tlačovú konferenciu, kde zverejnia podrobnosti. Nájdený list podľa reštaurátora Petra Skálu pochádza z polovice minulého storočia a jeho autorom je sochár, ktorý orloj opravoval po druhej svetovej vojne.



Oprava radnice s orlojom začala vlani v apríli, teraz je orloj v reštaurátorských dielňach. Na vežu radnice sa táto turisticky atraktívna pamiatka vráti najneskôr koncom letných prázdnin. Reštaurátorské práce a opravy budú stáť 9,4 milióna českých korún.



Orloj je teraz demontovaný a pracuje na ňom rada reštaurátorov. Pri opravách reštaurátori objavili v jednej zo sôch apoštolov tajný odkaz s listom pre budúce generácie. Odkaz do sochy svätého Tomáša ukryl sochár Vojtěch Sucharda, ktorý po druhej svetovej vojne orloj opravoval. "Zistilo sa to, keď sa so sochou hýbalo, že v nej niečo hrká, tak sa dala pod röntgen. Zistilo sa, že je tam nejaké puzdro, asi od cigary, a v ňom bolo niekoľko textov," povedal ČTK Skála. V budove radnice boli tiež objavené skryté sochy, ktoré sú zrejme zo začiatku 15. storočia, a tajná miestnosť.

Už vlani na jeseň objavili remeselníci pracujúci na opravách veže radnice štyri schránky z rokov 1949 a 1984, teda rokov predchádzajúcich rekonštrukcii.Komunistické vedenie mesta naopak v dokumentoch chválilo budovania socializmu. V novembri súčasné vedenie Prahy nechalo uložiť odkaz o súčasnej rekonštrukcii do makovíc veže.

V prvej fáze rekonštrukcie veže Staromestskej radnice bola zabezpečená statika kameňov, ktoré sa od seba rozostupovali, v oknách ochodze pribudli kvôli bezpečnosti mreže a boli vyleštené zlaté prvky na veži. Ochodza bol sprístupnená vlani v decembri. V marci sa na vežu vrátili vežové hodiny, ktoré dostali nové ciferníky. Teraz nasleduje oprava orloja a kaplnky Staromestskej radnice. Všetko by malo byť hotové tento rok v septembri. Za kompletnú rekonštrukciu hlavné mesto zaplatí 48 miliónov českých korún bez DPH.