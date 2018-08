Už je to jasné: Vieme, komu sa upísal Egho po odchode z Trnavy!

Rakúsky futbalista Marvin Egho odchádza z majstrovského Spartaka Trnava do najvyššej dánskej súťaže.

Dvadsaťštyriročný útočník sa dohodol na spolupráci s klubom Randers FC, s ktorým podpísal trojročnú zmluvu.

"Marvin je hráč, ktorého sme dlhodobo sledovali. Videli sme ho na viacerých videách a viedli sme s ním nepretržitý dialóg. Tešíme sa z príchodu mladého, dynamického útočníka, ktorý práve prichádza do svojho najlepšieho futbalového veku," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Randers FC športový riaditeľ klubu Sören Pedersen. "Je to útočník s dobrou postavou a rýchlosťou, ktorý má aj výbornú loptovú techniku. Má aj ďalšie futbalové prednosti, takže verím, že s ním v zostave budeme strieľať ešte viac gólov," povedal na adresu novej posily tréner Randers Thomas Thomasberg.

Egho tak už nepomôže "andelom" vo štvrtkovom zápase play off Európskej ligy UEFA na pôde Olimpije Ľubľana. Podľa internetovej stránky Spartaka ponuka z Dánska prišla už v júni, na základe vzájomnej dohody s klubom však Egho v tíme ešte zostal, aby pomohol mužstvu postúpiť do 3. predkola európskych pohárov. "Marvin mal v zmluve výstupnú klauzulu, čo bola svojho času podmienka jeho príchodu do Spartaka. Po postupe sme mu prestup nechceli blokovať. Je to o džentlmenskej dohode medzi klubom a hráčom," uviedol pre spartak.sk generálny manažér klubu Pavel Hoftych.

S ohľadom na výsledok dvojzápasu s Ľubľanou bude klub reagovať na prípadné posilnenie ofenzívy, tú už skôr vystužil Marek Bakoš z Viktorie Plzeň. Okrem neho má Spartak v útoku k dispozícii už len neskúsených mladíkov Senada Jaroviča a Tomáša Vantrubu.

Egho v priebehu minulej majstrovskej sezóny pomohol tímu siedmimi ligovými gólmi, ku ktorým pridal osem asistencií. Stal sa tak najlepším strelcom mužstva. Celkovo odohral za Spartak 31 zápasov, na začiatku aktuálneho ročníka pauzoval pre zranené koleno.