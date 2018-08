David dostal od priateľky priepustku: Aký vplyv mal sex s 300 ženami na ich vzťah?

Muž, ktorému priateľka dala "priepustku" tvrdí, že sex s 300 ženami im zachránil vzťah.

30-ročný David Guerrero z Tottenhamu v severnom Londýne bol vo vzťahu s priateľkou Laure Noah (29) šesť rokov, keď jej povedal, že ho priťahujú iné ženy. Profesionálny tanečník povedal Laure, že sa s ňou rozíde, ak nebude súhlasiť, pretože sa nudí a potrebuje niekoho iného, aby v ňom zapálil oheň. Pár popri tom tvrdí, že mali aj sex v trojici predtým, ako David začal trvať na tom, že chce spať s inými ženami sám.

"Bol som s Laurou šesť rokov, keď som začal myslieť na iné ženy a bol som v pokušení. Ale neurobil som to. Začalo ma to vnútri žrať, tak som sa rozhodol byť úprimný a povedať Laure, ako sa cítim. Povedal som jej, že ju milujem, ale chcem sex s inými ženami. Ona sa rozplakala a kričala, či mi nestačí. Bolo to hrozné."

Necelý mesiac po ich rozhovore začal pár diskutovať o tom, ako bude ich nový vzťah fungovať. David podľa LadBible vysvetlil: "Laura sa chcela najprv zapojiť, takže som našiel jedno dievča na internete, išli sme ku nej domov... ale nebolo to ono. Cítil som sa divne, Laura vyzerala, že sa necíti príjemne, no nešlo to. Skúšali sme to potom ešte na párty, ale ani to nebolo pravé. Nechcel som mať s niekým rýchlovku na párty, chcel som vášnivú noc s inou ženou... sám."

Laura nakoniec dala Davidovi len jednu podmienku, a to, aby sa do žiadnej nezamiloval alebo s ňou netrávil príliš veľa času. "Keď som bol prvý raz na rande bez Laury, bolo to oslobodzujúce, ale divné. Dodržal som pravidlá, mali sme dobrý sex, ale netrávil som s ňou žiadny čas mimo izbu."

"Potom som spoznal ženu cez Tinder a začali sme spolu spávať. Išli sme na večeru, no začali sme spolu plánovať aj ďalšie rande, chodenie do kina, jednoducho v tom boli pocity, takže som musel prestať." David povedal, že za posledné štyri roky spal s 300 ženami. "Laura spočiatku veľmi žiarlila, plakala a cítila sa vynechaná. No zvykla si na to. Verím, že sme šťastnejší ako väčšina párov v monogamných vzťahoch."

"Teraz nám to funguje oveľa lepšie aj v sexe. Rešpektujeme sa, milujeme sa a vieme, čo robíme." Podľa neho to ich vzťahu iba prospelo. Laura povedala: "Keď David navrhol otvorený vzťah, bola som vystrašená a v šoku. Spočiatku to bolo ťažké, ale teraz sa cítim ako moderná žena, pretože mi to tiež dalo slobodu."