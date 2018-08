Haasová prišla do šou Tvoja tvár posledná: Prečo nahradila inú známu blondínu?!

Zvládne to?! Zuzana Haasová (37) je jednou z hlavných hviezd markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Nakrúcanie je v plnom prúde, no len málokto tušil, že kým ostatní súťažiaci mali niekoľko týždňov na skúšanie svojich vystúpení, Haasová začala len nedávno. Herečka sa tak musí popasovať s obrovskou nevýhodou! Haasová prišla do šou ako posledná. Dôvodom bola komička Eva Evelyn Kramerová, ktorá sa mala v Tvojej tvári objaviť, no dostala od Markízy lukratívnejšiu ponuku - moderovať Farmu.

V zábavnej relácii sa tak uvoľnilo miesto, ktoré zaplnila Zuzana. No kým ona podpísala zmluvu a začala sa pripravovať na náročné nakrúcanie, ostatní už dávno makali. „Vzhľadom na to, že som sa do šou dostala ako posledná a mám na prípravu najmenej času, momentálne sa veľmi intenzívne pripravujem, venujem tomu maximálne veľa času,“ priznáva herečka, ktorá tak musí drieť oveľa viac ako jej súperi.

Napriek tomu si tanečné nácviky či hlasové skúšky užíva. Práve pohybovej príprave venuje najviac času. „Vyštudovala som herectvo, ktorého súčasťou bol aj tanec. Nie som vyslovene drevo, ale že by som sa v ňom vyžívala, to sa povedať nedá, takže pracujem teraz hlavne na ňom. Som veľká improvizátorka, uvidíme, ako to dopadne,“ hovorí Haasová a dodáva: „Veľmi sa teším, lebo o mne hovoria, že som na takéto situácie exot, rada sa prevteľujem. Teším sa najmä na mužských interpretov, ktorých budem imitovať.“