Komička Evelyn obsadila lukratívny flek v šou Farma: Väčší honorár ako ostrieľaná Kveta?!

Eva Evelyn Kramerová (28)

Pred pár týždňami ju televízia avizovala ako jednu z hviezd pokračovania šou Tvoja tvár znie povedome. Evelyn síce medzitým dostala ako súťažiaca stopku, ale flintu hádzať do žita dlho nemusela. V Záhorskej Bystrici jej totiž dali návrh, ktorý sa neodmieta. Komička sa okrem toho stane moderátorkou Farmy a chtiac-nechtiac tak vyšachovala skúsenú Kvetu Horváthovú (41). A pri podpise zmluvy sa skloňuje veľký balík peňazí!

Evelyn po skončení Let’s Dance vyfasovala v Markíze rolu v Hornej Dolnej, objavila sa v Kredenci a mala byť hviezdou šou Tvoja tvár znie povedome. Kramerová však šantiť v zábavnej šou ako súťažiaca nebude.

V projekte sa ale napriek tomu objaví! Evelyn sa okrem toho predvedie v úlohe moderátorky Farmy. „Napriek tomu, že som sa na šou Tvoja tvár znie povedome tešila, v hodine dvanástej prišla ponuka z Farmy. Rozhodla som sa, že nazriem do dverí, ktoré sa mi prostredníctvom tejto šou otvorili, lebo je to pre mňa ešte väčšia výzva,“ povedala Evelyn.

Kompetentní tak vyšachovali z hry Kvetku Horváthovú. V hre bol pritom tučný balík peňazí. „V Tvojej tvári si hviezdy prišli vždy na pekný zárobok. Museli jej ponúknuť viac, aby ju presvedčili. A vyzerá to tak, že to bolo viac ako mala Kvetka,“ prezradil náš zdroj. V minulých sériách si Kvetka mala mesačne zarobiť 6 000 eur.

VIDEO: Kvetku Horváthovú vykopli zo šou Farma: Všetko pritom prispôsobila nakrúcaniu

Moderátorka si dokopy mohla prísť až na 24-tisíc eur. Vyzerá to tak, že blondínkin stav účtu sa môže zvýšiť ešte o väčšiu sumu a to aj vďaka tomu, že v Záhorskej Bystrici si aspoň na chvíľu posedí na obidvoch koňoch. „Vzhľadom na to, že Evelyn prijala ponuku účinkovať v reality show Farma, z časových dôvodov by nebolo možné zúčastniť sa v tom istom čase aj programu Tvoja tvár znie povedome. Keďže Evelyn má Tvoju tvár veľmi rada, dohodli sme sa na jej hosťovaní v programe,“ uviedol markizácky šéf PR a marketingu Michal Borec.

Kvetka Horváthová - 6 000 €/mesiac*

Otvoriť galériu Horváthová na kráľovské zárobky musí tentokrát zabudnúť. Zdroj: tv markíza

Eva Evelyn Kramerová - 7000 €/mesiac*

Otvoriť galériu Novou hviezdou Farmy bude prekvapujúco komička Eva Kramerová. Zdroj: gt

*odhadovaný honorár za reláciu Farma