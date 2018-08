V Grécku ponúkajú prácu snov: Hľadajú človeka, ktorý sa postará o 55 mačiek

Takáto príležitosť sa už nemusí opakovať! Na gréckom ostrove Syros hľadajú človeka, ktorého náplňou práce bude starostlivosť o 55 mačiek.

Vybranému kandidátovi budú navyše uhrádzať ubytovanie, vodu aj elektrinu.

Dobročinná organizácia God‘s Little People Cat Rescue vyhlásila začiatkom augusta konkurz na zamestnanca, ktorý bude žiť na krásnom gréckom ostrove a jeho jedinou náplňou práce bude staranie sa o 55 mačiek. Upozorňujú, že nejde o žiaden žart! Podmienkou však je, že záujemca musí mať rád mačky a mal by vedieť, ako ich kŕmiť a ošetrovať. Ak by sa prihlásila veterinárna sestra, mala by veľké plus.

Práca začína už od 1. novembra, takže vážni záujemcovia by si mali životopisy poslať čo najskôr! Vysnívaná práca však má svoj háčik. Do krajiny sa treba presťahovať na minimálne 6 mesiacov a to už mesiac pred začiatkom - na zaučenie. „Bude sa vám dariť, ak ste typ človeka, ktorý oceňuje prírodu a má rád pokoj. Aby ste mali predstavu o plate, pozrite si priemerné platy v Grécku a majte na pamäti, že ide len o skrátený úväzok s vyplácaným ubytovaním, vodou aj elektrinou,“ stojí v inzeráte na facebooku.