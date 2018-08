Horolezcov Juraja († 19) a Romana († 41) premohol Dračí štít: Mohlo byť toto dôvodom tragédie?

Najmenšie veľhory sveta si vyžiadali ďalšie obete. Dvaja slovenskí horolezci sa v piatok nevrátili z túry a tak ich večer išli hľadať horskí záchranári.

Telá Juraja († 19) a Romana († 41) z Liptova, žiaľ, už našli mŕtvych. Obaja zahynuli po viac ako stometrovom páde z Dračieho štítu. Ide vôbec o prvú tragédiu za vyše 30 rokov, odkedy sa konajú sústredenia JAMES-u.

Od stredy prebieha horolezecký týždeň JAMES-u (Slovenský horolezecký spolok) na Popradskom plese. Desiatky horolezcov z celého Slovenska si počas neho vymieňajú skúsenosti a prelezú nové lezecké cesty. Aj Juraj a Roman z horolezeckého oddielu z Demänovskej doliny sa prišli zdokonaliť v skalných stenách. Podľa všetkého obaja mali málo skúseností a išli do terénu, ktorý nepoznali. V piatok popoludní sa ohlásili svojim kolegom, že po dosiahnutí vrcholu Dračieho štítu začínajú zostup južnou stenou.

Keď ani do večera nedorazili na Popradské pleso, kolegovia zalarmovali horských záchranárov. „Na pátraciu akciu sme vyrazili v štvorčlennej skupine. Prehľadali sme Zlomiskovú dolinu až k Dračiemu štítu. Vedeli sme kde liezli a kde zostupovali, ale nevedeli sme, čo sa mohlo stať, že sa nevrátili. V sobotu ráno pred jednou hodinou sme našli dve nehybné telá pod stenou,“ prezradil veliteľ zásahu Maroš Červienka a pokračoval. „Vyzerá to tak, že sa im uvoľnilo hlavné istenie a obaja spadli pod stenu. Skutočnú príčinu ich smrti sa už nedozvieme, môžeme sa len domnievať. Takýto pád nemali šancu prežiť. Ráno sme ich prišli vyzdvihnúť vrtuľníkom ministerstva vnútra a v Starom Smokovci sme telá odovzdali polícii.“ Tragédia je o to väčšia, že medzi 160 horolezcami bol podľa našich informácií aj Jurajov otec, skúsený lezec. Šéf JAMES-u Igor Koller pre Nový Čas povedal, že je mu veľmi ľúto, čo sa stalo, poznačilo to celé stretnutie. „Bohužiaľ, hory sú aj o takýchto tragédiách,“ vyjadril sa Koller. Záchranári od začiatku tohto roka evidujú v Tatrách už 11 mŕtvych.

Dračí štít (2 523 m n. m.)

Je súčasťou najkrajšej skupiny štítov vo Vysokých Tatrách, označovanej ako Koruna Vysokej. Nachádza sa v juhovýchodnom bočnom hrebeni, ktorý vybieha z Vysokej. Medzi horolezcami je obľúbený pre pevnú skalu a krásne výhľady.