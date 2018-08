Putin si odskočil na svadbu do Rakúska: Išlo o zdvorilostnú návštevu či šikovný diplomatický ťah?

Prekvapil všetkých! Šéf Kremľa Vladimír Putin (65) prijal pozvanie na svadbu rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej (53).

Nebýva zvykom, aby sa ruský prezident zúčastňoval na svadobných obradoch ministrov členských štátov Európskej únie. Celá Európa si láme hlavu nad tým, prečo si Putin počas cesty na rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou odskočil do Rakúska. Ide o zdvorilostnú návštevu či šikovný diplomatický ťah?

Putinov príchod do Štajerska sprevádzali veľké bezpečnostné opatrenia. Na letisku v Grazi pristáli v sobotu popoludní dva ruské vládne špeciály a Vladimír Putin si to z letiska namieril rovno na svadobný obrad. Kvôli jeho presunu rakúska polícia uzavrela príjazdovú cestu na letisko v oboch smeroch aj diaľnicu A9. V alpskej republike sa ruský prezident zastavil na ceste do Berlína, kde ho večer čakalo jednanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Svadba ministerky Karin Kneisslovej a 54-ročného experta na energetiku Wolfganga Meilingera sa konala v hostinci v štajerských viniciach neďaleko obce Gamlitz. Zúčastnilo sa na nej viac než 100 hostí vrátane mladého rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza a šéfa koaličnej nacionalistickej Slobodnej strany Rakúska Heinza-Christiana Stracheho. Putin sa na svadbe zdržal zhruba dve hodiny a po obrade odletel do Berlína. Rakúska opozícia prítomnosť Putina na svadbe ministerky ostro kritizovala a hovorí o hanbe pre Rakúsko. Vláda našich západných susedov sa už dlhšie snaží zlepšiť vzťahy s Ruskom, aj keď oficiálne sa hlási k protiruským sankciám. „Ako môže rakúske predsedníctvo v Európskej únii zohrať rolu čestného sprostredkovateľa (medzi EÚ a Moskvou), keď sa ministerka zahraničia a kancelár tak jasne stavajú na jednu stranu,“ povedal Andreas Schieder z opozičnej strany FPÖ. Zo Slovenska sa na svadobnom obrade podľa slovenského rezortu zahraničia nezúčastnil nikto.

PUTIN SA CHCE ZVIDITEĽNIŤ

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Ja by som to dal do širšieho kontextu, tu nejde iba o nejakú osobnú akciu Vladimíra Putina. Samozrejme, je to pre neho vítaná príležitosť zviditeľniť sa a najmä doma to prezentovať, že on nie je izolovaný politik. Je tam prvok prezentovať sa ako štandardný svetový štátnik. Rakúsko už dávnejšie patrí ku krajinám, kde mäkší vzťah k Rusku je takmer konsenzuálna záležitosť. Ide o súčasnú ministerku zahraničných vecí či kancelára Kurtza. On iba týmto zvýznamňuje Rakúsko ako možného partnera, prostredníctvom ktorého sa podarí zjemniť režim sankcií, alebo ich zrušiť. Rakúsko patrí k trojici krajín v Európskej únii - a to sú spolu s ním Maďarsko a Taliansko, ktoré by chceli oklieštiť alebo zastaviť sankcie voči Rusku.