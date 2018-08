Postup cez slávny Feyenoord Rotterdam treba osláviť. Veď vyradiť dvojnásobného víťaza súťaže a ešte s celkovým skóre 5:1 v dvojzápase, sa každý rok nepodarí.

Trenčania tak po odvete, v ktorej v Rotterdame remizovali 1:1, mohli v kabíne oslavovať. A k slovu sa dostal aj legendárny výrok Stana Lobotku This is my sen. Pozrite si ho v podaní šťastných futbalistov Trenčína.