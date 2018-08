Trenčín je rozbehnutý: Po Feyenoorde chystá trojmiliónovú lúpež!

Sú nezastaviteľní!

Futbalisti AS Trenčín idú predkolami Európskej ligy ako nôž maslom. V šiestich zápasoch ešte neprehrali pri skóre 13:3. Nezastavil ich ani dvojnásobný víťaz súťaže Feyenoord Rotterdam v odvete už aj s najväčšou hviezdou Robinom van Persiem. Hoci mal holandský veľkoklub doma prevahu (strely 24:7, rohové kopy 13:1), vyhrať nedokázal.

Slovenský zástupca s vekovým priemerom 22 rokov v odvete nepustil do gatí. Holandský tréner Ricardo Moniz neupustil od smelého rozostavenia 4 - 3 - 3. Aj keď sa jeho zverenci bránili viac ako sú zvyknutí, nakoniec vyťažili z minima maximum. „Trenčín prvýkrát vyradil veľký klub. Je to veľké ocenenie pre všetkých, ktorí na tom dlho pracovali. Základ úspechu sme položili v prvom zápase,“ vyhlásil Moniz. Trenčín zarobil za mesiac milión eur. To je viac ako tretina jeho ročného rozpočtu.

V play-off o postup do skupiny narazí budúci štvrtok na cyperskú Larnacu. Lepší z tejto dvojice získa takmer 3 milióny eur a k tomu 6 zápasov, v ktorých sa dajú zarobiť ďalšie peniaze.

Odveta 3. predkola EL Feyenoord - AS Trenčín 1:1

Polčas: 1:1. Góly: 8. Botteghin - 9. Mance, 31 500 divákov.

Prvý zápas 0:4, postúpil Trenčín. Feyenoord: Vermeer - Nieuwkoop (67. Geertruida), Botteghin, Van der Heijden, Malacia (82. Burger) - Clasie, Toornstra, Vilhena - Berghuis, Van Persie (71. Vente), Larsson. Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Zubairu (90.+2 Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers, Mance (86. Umeh), Azango.