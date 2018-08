Historik Peter Jašek o auguste ´68: Tušil Dubček, že sa niečo chystá?

Šok, hnev, zúfalstvo... Pocity, ktoré lomcovali obyvateľmi Československa na sklonku leta 1968. V noci 21. augusta k nám vtrhli tanky „spriatelených armád“ na čele so Sovietskym zväzom. V uliciach sa strieľalo, vyhasli životy nevinných...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Takto tragicky sa skončil sen o „socializme s ľudskou tvárou“. Čo invázii predchádzalo? Na to sme sa spýtali historika Petra Jaška z Ústavu pamäti národa.

Prišla invázia vojsk Varšavskej zmluvy ako blesk z jasného neba, alebo československí komunisti na čele s Alexandrom Dubčekom tušili, že sa niečo chystá?

Sovieti nastoľovali požiadavku rozmiestniť v Československu svoje vojská už predtým, tlačili s tým ešte na vedenie pred Dubčekom. No prezidenti Novotný aj Gottwald vtedy týmto tlakom odolali. Bol to dlhodobý zámer. Pokiaľ ide konkrétne o august 1968, tak varovania a náznaky tam boli. Pri diplomatických rokovaniach, samozrejme, ni­kdy nepadlo, že k nám pošlú vojská a budú nás okupovať. Ale ľudia, ktorí sa vtedy pohybovali na vrcholnej úrovni politiky a diplomacie, museli tie signály vedieť čítať. Na rokovaniach so Sovietmi sa predtým viackrát nastolila otázka, či je v Československu kontrarevolúcia...

Ale Dubček akoby si to nechcel priznať. Bol naivný, že Rusi to nechajú tak?

Určitá dávka politickej naivity tam bola. V Čiernej nad Tisou a potom v Bratislave sa na rokovaniach so Sovietmi hovorilo o konkrétnych veciach, ktoré Moskve prekážali. Dnes sa zdá až neuveriteľné, že by to Dubček a jeho ľudia nevedeli vyhodnotiť. Lenže on nebol iba pod tlakom Moskvy, ale aj pod tlakom verejnosti doma, ľudia chceli, aby sa v reformách pokračovalo. Svoje zohral aj fakt, že československé stranícke vedenie úprimne verilo v komunizmus, oni velebili Sovietsky zväz a nevedeli si predstaviť, že by Sovieti proti bratskému národu použili vojská.

Príprava takej ohromnej vojenskej akcie sa asi nedala úplne ututlať, vojská Varšavskej zmluvy museli byť predsa pripravené už hneď za našimi hranicami. Ani to nikto z našich nevidel?

Ešte v júli na Šumave prebiehalo veľké cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré bolo prípravou na inváziu. Boli tam aj československé jednotky, ale okrem toho boli ďalšie vojenské cvičenia pri hraniciach už bez našej účasti. Čiže vedelo sa, že za hranicami sú pripravení vojaci a technika, ale boli to spriatelené vojská.