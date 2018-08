Ďalšia smrteľná dopravná nehoda: Auto pri náraze do stromu roztrhlo, zahynuli dvaja ľudia

Po len čosi viac ako 24 hodinách sa stala smrteľná dopravná nehoda s obeťami dvoch ľudí. Smrť tento raz kosila v Prešovskom kraji, kde osobné auto vrazilo do stromu.

Hasiči, záchranári a policajti zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v katastri mesta Spišská Belá (okres kežmarok) a vyžiadala si dva životy.

Ako informovala Zuzana Farkasová z hasičského prezídia v stredu večer na ceste vrazilo osobné vozidlo so štyrmi cestujúcimi do stromu, následkom čoho sa rozpolilo. Dve zo štyroch osôb utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom, ostatní členovia posádky sú v opatere záchranárov.

Cestu v blízkosti nehody polícia uzavrela v oboch smeroch - povedal pre Čas.sk prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník.

Pri dopravnej nehode v okrese Bánovce nad Bebravou v utorok podvečer po čelnej zrážke s kamiónom zahynula vodička Ingrid P. († 54) z Topoľčian. Po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla jej dcéra († 23).