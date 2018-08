Letecké opravovne Trenčín zabodovali: Budú strategickým partnerom výrobcov stíhačiek F-16

Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú na Slovensku "strategickým partnerom" americkej spoločnosti Lockheed Martin v projekte dodania 14 stíhacích lietadiel F-16C Block 70 pre slovenskú armádu.

Na stretnutí s novinármi v Bratislave o tom v stredu informoval Mike Kelley, vedúci kampane F-16 pre SR z americkej spoločnosti Lockheed Martin. Spoločnosť Lockheed Martin zostavila program spolupráce so slovenskými firmami. Päť projektov súvisí s bezpečnosťou dodávok podľa požiadaviek slovenského ministerstva obrany a dva projekty sa týkajú dlhodobej spolupráce, uviedol zástupca americkej firmy.

Letecké opravovne Trenčín majú podľa Kellyho vhodné kapacity na vykonávanie údržby, servisných aj generálnych opráv F-16. Ak sa pre stíhačky F-16 vrátane ich podtypov rozhodnú aj iné európske krajiny, vzniknú tým ďalšie príležitosti pre trenčiansku firmu, poznamenal Kelly.

Na jar tohto roka napríklad rozhodla chorvátska vláda o zakúpení 12 použitých lietadiel F-16 od Izraela, pričom Bulharsko sa v súčasnosti rozhoduje medzi viacerými typmi stíhačiek vrátane F-16. Stíhačky F-16 sú zároveň v hre aj v iných európskych krajinách, povedal zástupca americkej firmy. V konečnom dôsledku by to mohlo pre Slovensko znamenať zníženie úhrnnej ceny za stíhačky, keďže pri väčších objemoch produkcie zároveň klesá cena strojov, dodal Kelly.

Dohody o podmienkach predaja 14 amerických stíhačiek F-16 slovenskej armáde v celkovej hodnote 1,86 miliardy dolárov (1,59 miliardy eur) budú pravdepodobne podpísané do konca tohto roka, pričom prvé lietadlo pre Slovensko by malo byť vyrobené v septembri 2022. Podľa súčasného harmonogramu by malo k podpisu medzivládnych dohôd prísť v januári 2019, avšak americká vláda, slovenské ministerstvo obrany aj výrobca lietadiel pracujú na urýchlení procesu, aby mohli stroje prísť na Slovensko čo najskôr, informoval Kelly. Po podpise dohôd medzi SR a USA uzavrú americké vzdušné sily zmluvu na výrobu lietadiel F-16C Block 70 priamo s výrobcom.

Prvé štyri lietadlá by mali byť dodané postupne od septembra do decembra 2022, pričom prvé dva stroje sú určené na výcvik slovenského vojenského personálu v USA. Zvyšných desať zo 14 stíhačiek by mali v Greenville v Južnej Karolíne postupne vyrobiť do augusta 2023. Prílet prvých štyroch lietadiel F-16 vyrobených pre SR na vojenskú základňu Sliač je naplánovaný na apríl 2023. Všetky lietadlá by mali byť na Slovensku do októbra.

Slovensko je po Bahrajne iba druhou krajinou na svete a prvou v NATO, ktorej do výzbroje pribudnú stíhačky F-16C Block 70, pripomenul Kelly. Životnosť konštrukcie týchto stíhačiek v podmienkach používania na Slovensku sa odhaduje na 60 rokov, dodal.

Podľa dohody budú na Sliači zástupcovia výrobcu lietadiel aj producenta motorov poskytovať technickú podporu a výcvik slovenským vzdušným silám v rámci dvojročného úvodného logistického zabezpečenia. Podmienky programu dlhodobej podpory budú potom závisieť od dohody s vládou SR. Tá podľa Kellyho bežne trvá päť rokov. "Niektoré krajiny však chcú mať u seba zástupcu technickej podpory aj na 35 rokov, iné povedia, že ho už nepotrebujú," skonštatoval Kelly.