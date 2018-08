Andrea s dcérkou majú pokazenú dovolenku aj zdravie: Dráma v hoteli, kde prespávajú hviezdy Hornej Dolnej!

Mal to byť začiatok krásnej dovolenky, po hodine sa všetko zmenilo na boj o život. Andrea Strapáková (42) zo Šamorína sa spolu so svojimi dvomi dcérkami a kamarátkou vybrala na štvordňovú dovolenku do hotela Inovec pri lyžiarskom stredisku Be­zovec, ktorý patrí synovi nezaradeného poslanca Petra Marčeka a kde počas nahrávania prespávajú aj herci zo seriálu Horná Dolná.

Len čo sa ubytovali v horskej chate, mama sa chcela pokochať krásou prírody, a tak vošla na balkón. Jej dcérka Mirka (10) vybehla za ňou. Tá tam však nezostala ani dve sekundy. Balkón sa pod nimi prepadol a mama s dcérou padali takmer z trojmetrovej výšky. Obe skončili v nemocnici. Štyri ženy si chceli urobiť babský výlet, z ktorého si domov mali odniesť nezabudnuteľné zážitky. To, čo sa odohralo hneď po príchode, im ani vo sne nenapadlo.

„Už si do konca života ponesieme traumu, ktorá nás mohla stáť život,“ začína rozprávať užialená mama Andrea (42). Ešte v pondelok, keď dve kamarátky a dve sestry odišli na dovolenku, ani len netušili, že skončia až príliš skoro. „Ešte sme sa poriadne ani nestihli vybaliť, keď som vyšla na balkón. Chcela som sa pozrieť, aká je v okolí príroda. Za mnou vybehla aj moja staršia dcérka Miriama. Ako vstúpila na balkón, trámy sa pohli a my sme okamžite padali. Ja som ešte stihla dcérku strhnúť na seba, aby som ju uchránila," hovorí s chvejúcim sa hlasom mama, ktorá pri predstave, čo všetko sa mohlo stať, začína plakať.

„Ten balkón sa pod nami normálne prepadol. Všetko sa to uvoľnilo a my sme obe ležali na zemi. Dcérku som mala na hrudi. Mala úplne fialové pery. Nevedela som, čo skôr,“ opisuje minúty hrôzy Andrea. Spolu s ňou tam bola aj jej kamarátka, ktorá pracuje ako zdravotníčka na oddelení ARO. „Veľmi som sa preľakla, pretože Miriamka mala fialové pery, čo mohlo pokojne znamenať prepichnuté pľúca. Vyzeralo to veľmi hrozivo. Malá plakala od bolesti a nedokázala sa vôbec hýbať,“ opisuje dianie po páde Andreina kamarátka.

Vystrašené a ubolené dievčatko zobrali okamžite na pohotovosť do piešťanskej nemocnice. „Skončili sme so sadrou na nohe, s odštiepeným členkom, s obrovskými bolesťami, narazeným chrbtom a veľkou hrčou na hlave. Ešte čakáme na výsledky CT vyšetrení. Sme úplne v koncoch,“ opísala mama diagnózy svojej dcérky. „Ja mám narazenú chrbticu, niekoľko modrín, bolesti krížov a opuchnutú ruku. Ani neverím, že sme to prežili. To bol taký pád, že som myslela, že nám bije posledná hodina,“ hovorí Andrea, ktorá je veľmi nahnevaná na samotný hotel.

Už druhý pád?

Incident, ktorý sa stal Andrei a jej dcérke, nebol, zdá sa, prvý. Podľa slov jedného z hercov markizáckeho seriálu Horná Dolná sa už pred tromi mesiacmi jeden takýto balkón mal prepadnúť. „Keď nakrúcame, sme ubytovaní v tom hoteli. O tomto dievčati neviem nič, ale sú tam chatky a bola tam taká akoby drevená teraska. Viem o tom, že tam bola nejaká žúrka, lebo tam bývajú aj teambuildingy. A nejaká partia ľudí sa tam vraj zabávala, až to nejak prasklo. Neviem, či to spadlo, len viem, že v tých chatkách je teraz oznam zákazu vstupu na terasy a okolo nich,“ objasnil herec Juraj Šoko Tabáček. Majiteľ hotela Peter Marček to však popiera.

„Určite to nie je pravda. Ten balkón, ktorý sa momentálne opravuje, tam nie je už dva roky a to som tu ja nebol v podnájme. Neviem, čo s ním bolo, či to tiež niečo zožralo. Balkón, ktorý momentálne opravujeme, nemá nič spoločné so žiadnym nešťastím,“ Podľa Marčeka môže za nešťastie hmyz, ktorý balkón rozožral a oni o tom netušili. „Balkóny boli striekané každú jar proti hmyzu. Ale evidentne na tom balkónovom ráme vidno, že je to prežrané. Už som pred mesiacom a pol objednal nové balkóny so železnou konštrukciou. To, že je na balkónoch napísané, že tam nesmú ísť viac ako štyri osoby, bolo napísané preventívne, pretože keď je to z dreva, má to určitú nosnosť,“ dodal.

Hoci rodine vrátil všetky peniaze za ubytovanie, Andrea svoj hnev na hotel neskrýva. „Nerozumiem tomu, ako vôbec mohli mať takéto ubytovanie k dispozícii. Trámy prehnité. Museli predsa o tom vedieť. Na balkónových dverách mali napísané, že vstupovať na balkón môžu maximálne štyri osoby. Potom museli vedieť, v akom sú stave,“ hnevá sa mama, ktorá je však šťastná, že žijú. „Dovolenku máme úplne v háji. Mali sme ísť odtiaľto ešte do Chorvátska. To boli posledné tri týždne, ktoré sme si ako rodina mali užívať. Teraz nás však na dobre dlho čakajú len nemocničné oddelenia. Dcérka má obrovské bolesti, v noci nespí,“ dodáva Andrea. Celú vec prešetruje už aj polícia.

Mohlo to dopadnúť horšie

Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža a záchranár

- Z trojmetrovej výšky sa dá zoskočiť, aby človek utrpel nejaké zranenie. Ale keď to nečaká, môže sa pretočiť a padnúť na hlavu. Môže prísť k ťažkému krvácaniu do mozgu či k úmrtiu. Hlava je najcitlivejšia. Deti do 12 - 14 rokov sú citlivejšie, pretože ešte nemajú tak vyvinuté tukové ani svalové vrstvy, je tam väčšia pravdepodobnosť poranení pri dopade. Keď sa dopadne na mäkkú podložku, tak to môže pomôcť. Keď dopadla na matku, tak to mala v podstate ako airbag.

NA ČO MAJÚ NÁROK POŠKODENÉ

Róbert Bános, advokát

- V danom v prípade prichádza do úvahy nárok na náhradu škody, náhrada za stratu spoločenského uplatnenia či bolestné. Pri jej samotnom vymáhaní je kľúčovou práve otázka zodpovednosti. Podľa uvedeného skutkového stavu by malo byť zodpovedným ubytovacie zariadenie. Poškodení si náhradu škody môžu uplatniť z jeho poistenia zodpovednosti za škodu, mimosúdnou dohodou alebo v civilnom konaní. Ak došlo k pre uká zateľnému zanedbaniu zo strany ubytovacieho zariadenia, rovnako v úvahy prichádza i trestné oznámenie za trestný čin ublíženia na zdraví.

Ako došlo k nešťastiu:

1. Mama Andrea (40) vyšla na balkón.

2. Jej dcérka Mirka (10) vybehla za ňou.

3. Po dvoch sekundách sa balkón prepadol a obe spadli na zem