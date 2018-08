Šialený nočný nápad Vanesy (16): Chcela pohladkať tigra, zaťal jej pazúr do ruky

Nešťastie, ktoré sa mohlo skončiť fatálnymi následkami. V noci zo soboty na nedeľu sa vybrala tínedžerka Vanesa (16) so svojím kamarátom von, obaja mali byť v dobrej náladičke. V Nových Zámkoch sa ešte v tom čase nachádzal cirkus Šimek.

Ťažko povedať, čo presne dvojicu viedlo k tomu, že sa vybrali v noci do areálu cirkusu až k samotným tigrom. Dievčina dala do klietky ruku s tým, že chce šelmu pohladkať. Tiger však zaútočil!

Tento nočný výlet mohol mladú dievčinu stáť život. „Stalo sa to o pol tretej ráno v nedeľu. Tá dievčina bola opitá. My sme mali všetko zabezpečené. Ona sa dostala ku klietke a chcela pohladiť tigra. On, samozrejme, na ňu zaútočil. Našťastie ju len poškriabal. Nič vážnejšie sa nestalo,“ vysvetľuje situáciu majiteľ cirkusu Emil Šimek.

O udalosti sa dozvedel až ráno. „Ten tiger má tri roky a je určite nebezpečný pre toho, kto nevie, ako s ním pracovať. Bol to určite šialený nápad. Všetko už rieši polícia,“ dodáva Šimek s tým, že k takejto udalosti ešte nikdy u nich v cirkuse nedošlo.

V Nových Zámkoch už cirkus v pondelok nebol, jeho ďalšie pôsobenie je v Leviciach. „Dievčina vložila ruku do klietky s tigrami, aby jedného z nich pohladkala. Cirkusové zviera nečakane pazúrom zaškrablo dievčine do pravého predlaktia. Podľa lekárskej správy jej bola spôsobená tržná rana s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní. Na mieste bola vykonaná obhliadka a okolnosti tejto udalosti polícia preveruje,“ uviedla policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Nový Čas sa snažil spojiť aj so samotnou Vanesou, no telefón nezdvíhala.