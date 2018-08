Matovič s manželkou dokončujú nové bývanie: Z paneláku do vily s bazénom!

Pomaly sa chystajú do nového. Šéf OĽaNO Igor Matovič (45) je známy tým, že do politiky prešiel z výnosného biznisu. Dodnes však s manželkou Pavlínou bývajú v trnavskom paneláku, hoci na sťahovanie sa pripravovali už dlhšie.

V roku 2011 kúpili starší rodinný domček, ktorý neskôr strhli. Po rokoch búrania a opätovnej výstavby už na svojom novom luxusnom hniezdočku dolaďujú posledné detaily. Rozľahlý pozemok s nehnuteľnosťou na juhu Trnavy oficiálne vlastní Matovičova manželka Pavlína, ktorá po jeho vstupe do politiky zdedila aj podnikanie. Teraz sa obaja venujú najmä dostavaniu svojho nového bývania. Zo starého domu postupom času vyrástla dvojposchodová honosná stavba, ktorú si všimnete hneď z ulice. Podľa susedov na pozemku často vídať aj samotného politika, ako sa v montérkach zapája do dolaďovacích prác.

Niektorí susedia sa jemne pohoršujú nad tým, že dom nekopíruje líniu ostatných, no na neporiadok či hluk sa nesťažujú. Na stavenisku ešte panuje čulý ruch, no usadlosť s veľkou záhradou je už tesne pred dokončením. „Staviame to pre seba, dcéry máme ešte malinké. My teraz bývame v činžiaku, odmalička bývam v činžiaku, a keď sa toto podarí dostavať, tak konečne budeme bývať v rodinnom dome, ktorý manželke sľubujem už 18 rokov,“ povedal Novému Času Matovič. Nasťahovať sa chcú v priebehu pár mesiacov. „Do Vianoc by sme radi bývali,“ skonštatoval.

Manželia kúpili obydlie s rozlohou 324 m2 s priľahlou 480-metrovou záhradou pred šiestimi rokmi, pričom kúpa, búracie práce a nová stavba doteraz vyšli približne na 280 000 € a ešte aspoň ďalších 30- až 40-tisíc eur podľa politikovho odhadu zhltnú. Rodina to celé financuje z vlastného vrecka. „Staviame to bez úveru, ja som si ani v podnikaní nikdy v živote nebral úver,“ uviedol Matovič s tým, že vo financiách má prehľad jeho žena. „Manželka mala firmu, ktorá platila pomaly najväčšie dane v Trnave, takže si myslím, že po takmer 20 rokoch podnikania si zaslúžime dom s podlahovou plochou nejakých 180 metrov,“ dodal Matovič, ktorý musel v minulosti vysvetľovať aj svoje účtovníctvo.

V centre majú chátrajúcu stavbu

Okrem nového domu vlastnia Matovičovci v Trnave viaceré nehnuteľnosti. Jednou z nich je aj historická budova v centre mesta, ktorú získali v dražbe za 281-tisíc eur. Matovič ju chcel zrekonštruovať, no od roku 2014 sa s ňou nepohlo. „Bolo nám jej s manželkou ľúto. Je to síce veľmi schátraná starina, ale zároveň krásna. Chcelo by to obnovu, ale je to finančne náročné a treba mať na to aj čas. Pevne verím, že sa k tomu raz dostaneme,“ zakončil Matovič.