Režisér Ďurovčík si plní sen a originálne prerába luxusný dom: Prestavba za desaťtisíce!

Robotníci mu behajú po streche! Slovenský choreograf a režisér Ján Ďurovčík (47) sa rozhodol zútulniť si svoje hniezdočko.

Luxusný dom v Ivanke pri Dunaji, kde žije aj so snúbenicou Barborou Hlinkovou (23), má totiž najnovšie dostať celkom nový šat. Po vyše desaťročí je naplánovaná oprava strechy a popri nej si umelec splní aj svoj veľký tajný sen!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ďurovčík žije v rodinnom dome neďaleko Bratislavy už zopár rokov, preto niet divu, že jeho vilka už potrebuje zopár kozmetických úprav. Vrásky na čele mu spôsobovala najmä strecha, ktorá bola v dezolátnom stave už vtedy, keď si režisér svoju nehnuteľnosť zaobstarával. „Keď som ten dom pred dvanástimi rokmi kupoval, už peniaze na rekonštrukciu strechy neboli. Ostala teda v pôvodnom zlom stave,“ povedal.

Okrem toho, že známemu choreografovi už nebude počas letných búrok zatekať do domu, má rekonštrukcia strechy aj ďalšiu pridanú hodnotu - jeho domček totiž povyrastie o celé jedno poschodie. Ďurovčík sa rozhodol, že si na novej streche zriadi malý ateliér. „Mal som vypracovaný projekt na rekonštrukciu s tým, že hore urobím maličký ateliér - pracovňu. Bude to sklenená prístavba. Rozhodol som sa, že spojím dve veci v jedno, s rekonštrukciou urobím aj to, čo som mal pripravené už dávno - ateliér 5 x 5 metrov,“ vysvetľuje umelec, ktorý verí, že jeho dom bude do konca leta opäť v celistvom stave.

Prerábka však Ďurovčíkovi v jeho bežnej existencii nijako neprekáža. „Sem-tam sa búcha, ale pri takejto rekonštrukcii je to úplne bežné, nejde o žiadny extrémny zásah,“ doplnil. Presnú sumu za rekonštrukciu však prezradiť nechcel.smeje sa. Ako však odhaduje realitný maklér Andrej Churý, malá sumička to za takýto zásah rozhodne nie je.

„Keďže ide o vytvorenie ustúpeného podlažia, čiže predpokladám, že sa tam spraví aj pochôdzna terasa, a keď nepočítam vnútorný štandard, cena takejto nadstavby sa môže pohybovať okolo 60 až 70 000 eur. Je to aj v závislosti od použitých materiálov,“ odhaduje Churý.

Tajné zásnuby

Renovácia domu môže súvisieť aj s Ďurovčíkovým významným životným krokom, ku ktorému sa nedávno odhodlal. Pred dvoma týždňami pre Nový Čas potvrdil, že po troch rokoch randenia požiadal Barboru o ruku. Mladá herečka povedala áno a odvtedy sa jej na ruke blyští prsteň s bielym zlatom s briliantom v hodnote 6 000 eur.