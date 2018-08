Žena sa každú noc budila na záhadný zápach bylín: Onedlho jej lekári oznámili, že jej zostáva pár mesiacov života

Mel Mirza bola zhrozená, keď jej lekári oznámili, že na mozgu má nádor veľký ako golfová loptička. O život ju má pripraviť do 12, prinajlepšom do 18 mesiacov.

Keď žena začala trpieť silnými bolesťami hlavy, ktoré trvali 24 hodín denne, ihneď vedela, že niečo nie je v poriadku. Do toho sa každú noc budila na prenikavú neznámu vôňu, ktorú prirovnáva k bylinkám. Lekári u nej však žiaden problém nenašli, všetko pripisovali stresu a depresiám.

Mel si bola istá tým, že za jej zdravotnými komplikáciami žiaden stres nie je, preto naliehala na lekárov, aby jej spravili ďalšie testy. Tí ju po niekoľkých odmietnutiach poslali na CT, kde sa dozvedela zdrvujúcu správu. V mozgu jej narástol zhubný nádor o veľkosti golfovej loptičky.

Napriek krutej diagnóze verila, že sa lekárom podarí nádor odstrániť. Prišla však ďalšia krutá rana - v inej časti mozgu sa jej vytvoril nový nádor, ktorý ju má do niekoľkých mesiacov pripraviť o život. Mel má s manželom Simonom 4 deti. Celá rodina má o ňu veľký strach a netušia, ako dlho tu ich milovaná mama a manželka ešte bude.

Všetci jej príbuzní a známi sa snažia vyzbierať 200-tisíc dolárov, ktoré by jej zabezpečili zdravotnú starostlivosť na klinike v Nemecku. Doposiaľ sa lekárom podarilo z jej tela vyoperovať 85 % nádorov, avšak ani to nestačí na to, aby jej dávali veľké šance na život, píše sa na portáli Mirror