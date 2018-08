Fanúšikovia bratislavského Slovana ostali v šoku: Rakúska polícia im zrušila vlakový zájazd do Viedne

Priaznivci Slovana Bratislava mali pôvodne ísť podporiť svojich miláčikov na odvetný zápas 3. predkola Európskej ligy proti Rapidu Viedeň vlakom, no 3 dni pred začiatkom duelu je všetko inak.

Vlak mal priviesť fanúšikov na stanicu, ktorá je vzdialená iba 400 m od štadióna. Toto riešenie by bolo najlepšie nielen z hľadiska komfortu, ale i bezpečnosti. Avšak bratislavský klub obdržal začiatkom týždňa poriadne nepríjemnú správu. "Dnes nás šokovala informácia o tom, že rakúska polícia zakázala prechod špeciálneho vlaku s fanúšikmi Slovana Bratislava po železničnej trati cez Rakúsko. Toto rozhodnutie považujeme za nezmyselné, arogantné a z nášho pohľadu absolútne neprijateľné," uviedol na svojej oficiálnej stránke Slovan Bratislava.

Ihneď, ako belasí začali tušiť, že im Rakúšania výjazd zrušia, začali konať. Bohužiaľ, neúspešne. Ich špeciálny vlak by totižto nemohol vstúpiť na rakúske územie. "Akonáhle sa k nám začali dostávať indície o zrušení vlakového výjazdu, klub v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko vyvinul maximálne úsilie, aby zvrátil toto rozhodnutie. Zo strany ZSSK bolo všetko pripravené na vypravenie špeciálneho vlaku. Vzhľadom na rozhodnutie rakúskej polície by však vlak nemohol vstúpiť na rakúske územie," píše sa na webe klubu, ktorý dopytoval rakúsku stranu po špeciálnom vlaku už od 24. júla.

Aj napriek týmto nepríjemným okolnostiam vedenie vyzýva fanúšikov k tomu, aby sa zmobilizovali a prišli podporiť hráčov na dôležitý zápas do Viedne. Ten sa odohrá už tento štvrtok o 20:30.