Daniel sa developerovi pomstil s bagrom: Nezaplatili mu, zbúral im domy

Spor o peniaze v Anglicku sa skončil mimoriadne bizarným spôsobom. Stavebný robotník Daniel Neagu (30) z Rumunska, ktorý tvrdí, že mu nezaplatili za prácu, vzal bager a zbúral päť nových domov.

Do piatich domčekov v Buntingforde sa o pár týždňov mali nasťahovať noví majitelia. Sen o novom bývaní sa im však rozplynul po príchode Rumuna Daniela a jeho bagra. Lyžicou začal vytrhávať predné steny domov a trosky rozhadzoval po záhradkách. „Bolo to ako zemetrasenie alebo výbuch bomby,“ povedala susedka Elaine Francois (61), ktorá zavolala políciu. Susedia sa báli, že bude pokračovať až k ich domom. Uistil ich však, že prišiel zničiť iba tých päť nových, za ktoré mu nezaplatili.

Keď skončil, vystúpil z bagra a so smiechom si svoje dielo skazy fotil.Pred súdom neuviedol nič okrem svojich osobných údajov. Obvinili ho z poškodzovania majetku za 4,5 milióna eur.Niektoré budú musieť zbúrať. Domy patria developerskej firme McCarthy and Stone. Tá teraz bude hľadať čo najrýchlejšie riešenie pre svojich klientov. Firma tiež uviedla, že Neagu nepracoval priamo pre nich, ale pre subdodávateľa Fenton. Rumun býval v Londýne a do Anglicka sa prisťahoval pred 3 rokmi.