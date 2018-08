Párik sa miluje online pred celým svetom: Prečo si takýto sex nevedia vynachváliť?

Efi a Walter z Mexika sú súčasťou sociálnej siete "Tvor lásku, nie porno", kde sa pred kamerou milujú a zdieľajú to na internete. Stránka má charakter sociálnej siete, kde si páry nechávajú nahliadnuť do spálne pri tých najintímnejších chvíľach. "Tvor lásku, nie porno" má za úlohu ukázať reálny sex reálnych ľudí a zbaviť svet mylných predstáv. Okrem iného to podľa Efi pomáha ženám byť silnejšími a prekonávať traumatické zážitky.