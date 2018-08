Ako má vyzerať zdravý partnerský vzťah? Táto žena to vystihla, jej priznanie je hitom

Žena zverejnila správy s dvomi odlišnými mužmi, aby poukázala na to, ako by mal a ako by nemal vyzerať vzťah medzi partnermi.

Možno ste aj vy zažili vzťah, v ktorom vám partner nedôveroval, chorobne na vás žiarlil a dýchal vám doslova na chrbát. May Larsen zverejnila na Twitteri správy s dvomi mužmi, ktorými jasne poukázala na to, ako by to malo medzi partnermi fungovať.

May publikovala dve konverzácie s dvomi mužmi. V prvej komunikovala s bývalým partnerom, v druhej so súčasným. Obe majú rovnakú pointu. Žena frajerovi oznámi, že je vonku s kamarátmi. Kým ex dievčaťu odpísal, aby "sa pokúsila ho nepodviesť" a urazil sa, jej súčasný priateľ napísal, aby sa zabavila a ozvala sa mu, keď príde domov, aby vedel, že je v poriadku. "Rozdiel medzi chlapcom a mužom," napísala k príspevku, ktorý sa stal virálom.