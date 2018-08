Trnavčan Jirka vie, komu by venoval postup cez CZ Belehrad: Pred odvetou zájde do kostola

Srší z neho odhodlanie! Benjamínok majstrovskej Trnavy Erik Jirka (20) je v správnom predzápasovom tranze.

Minulotýždňová nádejná remíza 1:1 v prvom dueli 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku CZ Belehrad namaškrtila futbalovú kabínu Spartaka. Náladu pred dnešnou odvetou (20.30 hod., PP RTVS 2) vylepšilo sobotňajšie ligové víťazstvo rozdielom triedy nad Michalovcami.

Jirka i celá Trnava vedia, ako nehrať proti srbskému majstrovi. Druhý polčas zo stretnutia s Legiou Varšava je jasným mementom.Sú totiž technicky dobre vybavení a nemajú problém presadiť sa jeden na jedného. Budú chcieť dominovať celý zápas ako doma. Nemôžeme hrať na remízový výsledok,“ upozorňuje slovenský reprezentant do 21 rokov.

Štadión Antona Malatinského je opäť beznádejne vypredaný. Trnavský kotol bude hnať svojich do play-off Ligy majstrov. „Domáce prostredie je vždy dvanástym hráčom. Atmosféra bude skvelá. Príde aj veľa priaznivcov z Belehradu. Nesmieme sa nechať strhnúť našimi fanúšikmi. Na tribúne mi budú držať palce moji rodičia, obe babky, mamina sestra a ďalší príbuzní. Dúfam, že ich nesklameme.“

Jirkovi pomáha v živote i na ihrisku viera. Zastaví sa pred dnešnou odvetou v kaplnke na štadióne? „Nezvyknem tam chodiť. Tradične si však zájdem do kostola v Maduniciach. Pomodlím sa a pokračujem v ceste. Verím, že aj teraz to pomôže. Rovnako tak i prežehnanie sa pred nástupom na ihrisko,“ prezradil trnavský ofenzívny stredopoliar.

Už vyše mesiaca absolvuje takzvaný anglický týždeň – dva zápasy za sedem dní. Vďaka dobrým podmienkam na regeneráciu vraj únavu necíti. „Proti Michalovciam ma nohy trochu neposlúchali. Tréner to zbadal a v 70. minúte ma radšej vystriedal. Na Belehrad som však stopercentne pripravený.“

Jirka už vie, s kým by sa chcel v prípade postupu Trnavy podeliť o úspech. „Žiaľ, už nie je medzi nami. Je to môj dedko. Bol mojím i bratovým veľkým fanúšikom. Pravidelne chodieval na moje zápasy. Doma i vonku. Každé jedno víťazstvo i prípadný postup by preto patril jemu.“