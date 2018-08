Hororový zážitok českého šoféra v Bratislave: Najprv úder do tváre, potom streľba z pištole

S vyčíňaními agresívnych vodičov, zvyčajne hrubokrkých mužov, sa stretávame na našich cestách denne. Jedným z takýchto výčinov je úder do tváre a postrelenie vtedy 20-ročného mladíka, ktoré sa odohralo pred dvomi desaťročiami v Bratislave.

Mladík z Česka prišiel pred dvadsiatimi rokmi na návštevu do Bratislavy – prezrieť si mesto, navštíviť kamarátov. Po niekoľkých dňoch sa večer vracal autom do centra metropoly spolu s kamarátom, ktorý išiel v druhom aute v pravom jazdnom pruhu. Znenazdajky sa k Čechovi, ktorý išiel autom v ľavom jazdnom pruhu, zozadu prirútil luxusný Mercedes Benz. „Šofér mercedesu trúbil ako divý,“ rozprával Čech.

Mladík sa autu, v ktorom sedeli dvaja muži, uhol. Keď na svetelnej križovatke na Bajkalskej ulici zasvietilo červené svetlo, obidve autá zastali. „Vodič mercedesu vystúpil a prišiel ku mne. Cez stiahnuté okno som dostal ranu do tváre. Otvoril dvere na mojom aute a chcel ma kopnúť. Zachytil som mu nohu, a takmer som ho zvalil na zem. A to sa mu nepáčilo. Zabuchol som dvere a odišiel. Po chvíli som si v spätnom zrkadle všimol, že mercedes ma sleduje. Keď som zatáčal do jednej uličky, ozvali sa štyri rany. Zacítil som bolesť v zadku, akoby ma niekto do tej časti tela kopol. Našťastie auto zasiahla iba jedna zo štyroch vystrelených rán. Keď mercedes za nami už nebolo vidieť, s autom som zastal. Na sedadle bolo plno krvi. Privolali sme políciu a záchranárov,“ dodal mladík, ktorého po prevoze do nemocnice okamžite operovali.

Pre úplnosť dodajme, že strelca, ktorý trafil mladého Čecha do zadnej časti tela, polícia nenašla. Po udalosti denník Nový Čas upozornil, že agresivita a drzosť niektorých vodičov stúpa do neúnosnej miery. Ani po rokoch sa situácia na cestách nezmenila, agresívnych vodičov je stále priveľa.