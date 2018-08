Obrovský požiar v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov: Video, po ktorom vás zamrazí

Hasiči v Chorvátsku bojujú s ohňom.

Hasiči a dobrovoľníci bojujú s ohňom v obľúbenej destinácii Omiš. Horelo však aj v okolí pobrežných miest Medič a Mimice. Slobodna Dalmacija uviedla, že oheň sa veľmi rýchlo šíri práve kvôli silnému vetru.

"V súčasnosti je na mieste 156 hasičov z 26 staníc. Taktiež štyri lietadlá Canadair a dve zariadenia AirTractors pomáhajú tomu, aby sa požiar ďalej nešíril," povedal veliteľ Ivan Kovačević zo Splitu. Podľa CroatiaWeek nemá polícia žiadne oznámenie o zranených v dôsledku požiarov. V súčasnej dobe je oheň pod kontrolou.

Podľa TN.cz sa v destinácii nachádzali aj českí a slovenskí turisti. Požiar vypukol poobede o 13:45 a rozšíril sa. "Začalo sa to malým dymom a prejazdom hasičov, tak sme sa išli pozrieť, čo sa deje," povedal Martin, ktorý je v Chorvátsku na dovolenke. "Zo začiatku sme si mysleli, že to nič nebude, ale asi 10-15 minút potom už nebolo vidieť nebo, iba dym. Tak sme si zbalili to najdôležitejšie a utekali z apartmánu do auta."

Podľa Martina fúkal silný vietor, a preto sa oheň ďalej šíril. Zásah trval 28 hodín a hasiči spotrebovali asi 180 ton vody.