Merkelová chce obmedziť prílev migrantov do Európy: Doterajší dublinský systém je nefunkčný

Nemecko podporuje úsilie Španielska obmedziť rastúci prílev migrantov z Maroka do Európy cez Stredozemné more.

Madrid má v rozhovoroch s touto severoafrickou krajniou vedúcu úlohu, povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v sobotu pricestovala do Andalúzie na dvojdňové rokovania so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.

Merkelová sa vyhla priamej odpovedi na otázku, či Španielsko musí zastaviť utečencov, ktorí sa chcú dostať do Nemecka. Doterajší dublinský systém je podľa nej "nefunkčný", pretože ak by sa mal do bodky uplatňovať, do Nemecka by nikdy neprišiel žiadny utečenec, uviedla agentúra DPA.

Podľa Sáncheza môže Maroko s dostatočnou podporou zohrávať "kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní migračných tokov".

Migranti a utečenci sú však problémom všetkých štátov EÚ, nielen krajín Stredozemia, zdôraznila kancelárka. Je dôležité nájsť spravodlivý systém ich prerozdeľovania, rokovať s domovskými krajinami, zasiahnuť voči pašerákom a prevádzačom a uzavrieť repatriačné dohody. Otázka rozdelenia utečencov v EÚ je riešiteľná "v duchu partnerstva", konštatovala Merkelová. "Ak budú rozdiely medzi perspektívami Afriky a perspektívami Európy príliš veľké, príčiny migrácie sa nebudú dať zvládnuť," varovala.

Merkelová tiež uviedla, že EÚ musí rešpektovať svoje základné hodnoty a medzi ne patrí aj ľudská dôstojnosť. Rasizmus je v rozpore s týmito základnými hodnotami a ona sama je proti takýmto tendenciám.

Španielsko je od 6. augusta prvou krajinou EÚ, s ktorou Nemecko podpísalo bilaterálnu dohodu o repatriácii žiadateľov o azyl. Dohoda začala platiť práve 11. augusta.

Merkelovej vláda sa takéto dohody pokúša dosiahnuť aj s ďalšími krajinami Európskej únie, konkrétne s Gréckom a Talianskom, ktoré vzhľadom na svoju polohu na vonkajších hraniciach EÚ nesú najväčšie bremeno migrácie.

Na základe tzv. dublinského systému by sa migranti mali vracať do krajín, kde prvýkrát vstúpili na územie Európskej únie a požiadali o azyl. Tieto pravidlá však boli dočasne pozastavené v dôsledku utečeneckej krízy, ktorá postihla Európu v rokoch 2015 a 2016.