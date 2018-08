Letné brigády politikov: Ako si privyrábali podpredseda parlamentu, poslanci či ministerky?

Skoré vstávanie a roznášanie novín, nočné skladanie bielizne či nakladanie pšenice - aj o tom boli študentské časy našich politikov. Nový Čas zisťoval, ako si na brigádach privyrábali podpredseda parlamentu, poslanci či ministerky.

Edita Pfundtner (45), poslankyňa (Most/Híd)

Poslankyňa mala počas leta dosť práce aj doma. „Keďže sme mali veľkú záhradu, kde bolo stále veľa roboty, na typické letné brigády som preto nezvykla chodiť. Bola som iba raz ešte počas gymnaziálnych štúdií vo Východnom Nemecku na 3 týždne, kde sme pracovali v poľnohospodárskych družstvách,“ povedala poslankyňa.

Béla Bugár (60), podpredseda

Šéf strany Most-Híd robil už ako 15-ročný na družstve v Šamoríne. „Za jeden deň som dostal 25 korún, vtedy existovala 25-korunáčka. Veľká kofola vtedy stála 90 halierov, tak si viete predstaviť, aká to bola pre mňa hodnota. Potom som robil v poľnohospodárských stavbách, v poľnohospodárskom zásobovacom a nákupnom podniku, kde som zarobil 1 800 korún,“ pochválil sa Bugár. Ako priblížil, robil aj v sobotu, keď bolo potrebné naložiť auto pšenicou a makal ako „egreš“. „Keď som sa ženil, mal som nasporené peniaze,“ pochválil sa.

Po nociach zametal

Podpredseda liberálov pochádza zo siedmich detí a otec mu zomrel ako desaťročnému. Ako povedal, v kuse brigádoval už od strednej. „Počas školy som na strednej pracoval na futbalovom ihrisku, pomáhal som pri kosení, polievaní a podobne. V noci som zametal autobusy, to však až keď som mal nad osemnásť,“ povedal poslanec.

Predávala kozmetiku

Šéfka rezortu zdravotníctva zvykla brigádovať už od strednej školy. „Brigádovala som napríklad na kúpalisku v bufete, predávala som ako študentka aj kozmetiku v drogérii, pracovala som aj ako hosteska,“ priblížila ministerka. Potom si zvolila náročné štúdium medicíny, kde však robila aj odbornú prax v nemocnici.

Gabriela Matečná (53), ministerka pôdohospodárstva (SNS)

Matečnej sa najviac pozdávala brigáda v Tatranskom národnom parku. „Sadili sme stromy, čistili horské chodníky od plechoviek a sklenených fliaš. Tých plastových bolo vtedy našťastie ešte málo. Robili sme tatranské orientačné pútače, budovali nové chodníky a čistili sme potoky,“ opísala ministerka. Za mesiac dostala okolo 700 československých korún.

Jozef Mihál (53), poslanec (Spolu)

„Vstával som každé ráno o piatej a nosil noviny po sídlisku. Cez školský rok to boli všelijaké brigády, kde čo prišlo, hlavne v súčinnosti so školou, kde som práve bol,“ povedal Mihál. Boli to chmeľové brigády, ale aj oberanie čerešní v bývalom Východnom Nemecku pri Berlíne. „Pri roznášaní novín som zarábal okolo 400 - 500 korún československých,“ zaspomínal.