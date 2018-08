Moderátor Bičan sa opäť usalašil v šou Tvoja tvár znie povedome: Koľko zhrabne ako porotca?

Z televízie si urobil zlatú baňu! Moderátor Andrej Bičan (43) sedí naraz na niekoľkých stoličkách, keď je stále moderátorom relácie RTVS 5 proti 5 a pohodlné miestečko si zaistil aj v Markíze.

Podľa informácií Nového Času sa totiž zabávač objaví vo štvrtom pokračovaní šou Tvoja tvár znie povedome. Napriek tomu, že už sa nepredstaví v úlohe účinkujúceho, nový džob mu vynesie rovnako mastnú sumičku. Bičan je v Markíze známe meno, keď si priazeň kompetentných získal počas prvej série šou Tvoja tvár znie povedome. Potom prišla ponuka s vlastnou reláciou Hviezdna párty, no pre nízku sledovanosť sa nakrútilo len pár častí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svojej hviezdy sa však televízia nechcela vzdať, a tak zabávača obsadili aj do druhej časti Tvoja tvár znie povedome. A nie naposledy! Bičan totiž dostal kšeft aj v ďalšej sérii. Na jeseň sa diváci dočkajú už jej štvrtého pokračovania a, ako sa Novému Času podarilo zistiť, ani teraz neobíde moderátor naprázdno. „Andrej už nakrúca ďalšiu sériu šou Tvoja tvár znie povedome. Nebude síce stáť na javisku, ale tentoraz sa posadí do porotcovského kresla,“ povedal nám zdroj televízie.

Informáciu nám potvrdil aj vedúci PR a marketingu Michal Borec. „Zasadne do porotcovskej stoličky ako stály člen. V prvých dvoch sériách bol veľmi obľúbeným účinkujúcim, preto ho tvorcovia oslovili na participáciu aj v tej nadchádzajúcej,“ prezradil nám. Pre Bičana by to malo znamenať poriadne mastnú sumu. „Za jeden diel dostane až 2 500 eur,“ dodal náš zdroj zo Záhorskej Bystrice. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na moderátora, no ten do uzávierky neodpovedal.

Nekončiaci sa rozvod

Kým v pracovnej oblasti prežíva zabávač úspešné obdobie, v súkromí ho trápia turbulencie. Koncom minulého roka totiž vyšlo najavo, že Bičan sa už tri roky tajne túli k mladučkej študentke Michaele, čo ho nakoniec priviedlo až pred rozvodový súd. S manželkou Editou sa o pomoc obrátili aj na mediátora, ani ten im však nakoniec nepomohol. „Mali sme dohodu, no pár hodín pred rozvodom som sa dozvedela, že Andrej ju dodržať nemieni,“ povedala Novému Času Bičanová. Dôvodom sváru pritom majú byť najmä deti a staroslivosť o ne. Zatiaľ čo Edita by chcela mať dcéry Ninku (9) a Aničku (12) pri sebe, jej manžel preferuje striedavú starostlivosť.