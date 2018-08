Vrátil sa domov, aby sa rozlúčil: Čiliaka dohnalo dievčatko k slzám!

Vrátil sa domov, aby sa rozlúčil!

Reprezentačný gólman a nová posila Slovana v KHL Marek Čiliak (28) prišiel do Bratislavy práve z Brna, kde v minulosti pôsobil trinásť rokov a posledné dve sezóny vychytal Komete dva tituly. A práve v Brne absolvoval vo štvrtok v belasom drese svoj debut, ktorý bol veľmi emotívny!

Hokejisti Slovana odohrali vo štvrtok v rámci prípravy na nový ročník KHL súboj na ľade českého majstra Komety Brno. Na víťazstve 4:2 sa výborným výkonom podieľal aj gólman Marek Čiliak. „Bol to pre mňa špecifický zápas. Beriem to tak, že som prišiel domov, veď v Brne som celkovo v kariére pôsobil trinásť rokov. Zápas som si veľmi užil, bolo to skvelé,“ povedal pre Nový Čas Čiliak, ktorý bol miláčikom brnianskych fanúšikov. „Diváci boli úžasní. Po zápase ma viackrát vyvolávali na ľad, takže sme si to spoločne užili.“ Slovenského gólmana dohnala k slzám malá fanúšička, ktorá mu po zápase priniesla kyticu ruží a objala ho. „Práve pre tieto momenty ten hokej človek robí. Bolo to veľmi emotívne, bola naozaj zlatá. Musím sa s ňou spojiť a odkázať jej, že keď príde do Bratislavy na zápasy, tak vždy bude mať u mňa lístky,“ dodal dojatý Čiliak.