Zarážajúce obvinenie Slovenskej akadémie vied: Ministerka Lubyová zavádza a nabáda k porušeniu zákona

Situácia okolo zapísania 47 ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) do registra ako verejné výskumné inštitúcie (VVI) stále nie je vyriešená.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich podľa SAV odmieta zapísať protizákonne. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu, ani žiadateľom. Uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda SAV Pavol Šajgalík.

Podľa Šajgalíka tento stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV schválená parlamentom 17.6. a vetovaná prezidentom. Novela podľa neho nerieši existenciu VVI od 1. júla až do jesene, kedy bude novela najskôr opäť schválená. Výsledkom by predovšetkým bolo, že organizácie SAV nakoniec môžu prísť o majetok, ktorý bol v správe akadémie a na základe riadneho súpisu už prešiel do ich vlastníctva. Podľa Šajgalíka by išlo o zoštátnenie bez náhrady.

"Súčasný stav vyrieši iba meškajúci zápis do registra, pretože SAV si splnila všetky zákonné povinnosti a predložila všetky dokumenty, čo dnes nepopiera už ani ministerstvo," uviedol predseda. Preto budú trvať na postupe transformácie podľa zákona o SAV, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou. "Šikanovanie SAV už presahuje hranice únosnosti a uplynulé dni spôsobuje inštitúcii a jej organizáciám ťažké materiálne a morálne škody. Agentúra na podporu výskumu a vývoja už dostala z ministerstva školstva príkaz, ktorý zastavil financovanie zazmluvnených grantov SAV. Akákoľvek tretia strana nemôže so SAV spolupracovať, pretože existujúcich 47 verejných výskumných organizácií nikde nefiguruje, nie sú zapísané v registri," poznamenal Šajgalík. Ako ďalej doplnil, v uplynulých troch mesiacoch sa stovky zamestnancov snažili naplniť požiadavky rezortu školstva, mnohé aj nad rámec zákona.

SAV dodnes nedostala žiadne písomné vyjadrenie od rezortu školstva, že zápisy do registra podľa zákona o SAV nevykoná. "Ministerka zavádza verejnosť a nabáda na porušovanie platného zákona o SAV, keď tvrdí, že SAV musí podať nové žiadosti o registráciu VVI. Nie je možné opätovne žiadať o registráciu už existujúcich VVI a tváriť sa, že neexistujú len preto, že to bez opory v zákone požaduje ministerstvo, ktoré odmieta formálne dokončiť transformačný proces podľa zákona o SAV. Cesta prostredníctvom zákona o VVI je nezákonná," dodal Šajgalík.

Právnik Andrej Leontiev, ktorý zastupuje SAV poznamenal, že transformácia prebieha podľa zákona o SAV. "Nie je absolútny žiaden dôvod, aby sme v procese transformačného procesu prešli do zákona o VVI," povedal Leontiev.

Predstavitelia iniciatívy "Veda chce žiť" uviedli, že zorganizujú ďalšie protestné zhromaždenie. Uskutoční sa v utorok (14.8.) pred budovou Úradu vlády SR o 16.30 h. "Do 8. augusta sme čakali, že nás ministerstvo zapíše do registra. Zatiaľ sa tak nestalo," uviedol Miloslav Bahna z iniciatívy. Prvé protestné zhromaždenie sa uskutočnilo uplynulý piatok (3.8.) v Bratislave a v Košiciach, podporilo ho zhruba 600 pracovníkov a priaznivcov SAV.

Podľa zákona o VVI, ktorý schválila vlani Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať VVI. Na ich vznik bolo potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa doteraz nestalo. Rezort školstva uviedol, že otázku transformácie SAV na VVI riešila NR SR novelou zákona o SAV, ktorá bola schválená v júni 2018. Zároveň pripomenul, že súčasná situácia organizácií SAV je spôsobená tým, že novela bola vrátená prezidentom SR Andrejom Kiskom a doposiaľ nenadobudla účinnosť. "Táto novela ustanovila povinnosť, aby SAV registrovala svoje nové VVI podľa zákona o VVI. SAV takúto registráciu môže urobiť aj teraz, pretože zákon o VVI je účinný. SAV musí podať návrh na registráciu na MŠVVaŠ SR," priblížil rezort. Zároveň uplynulý týždeň uviedol, že ministerstvo doposiaľ nedostalo návrh na registráciu žiadnej z inštitúcií SAV.