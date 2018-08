Galka ministerka na rokovaní nepresvedčila: Vyzerá to, že Kaliňák a spol. o pláne únosu vedeli

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu v súvislosti s údajným únosom vietnamského občana.

Uviedla to po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktoré prebiehalo v utajenom režime. "My celý prípad nevyšetrujeme. Keď sme išli v máji na brannobezpečnostný výbor, tak som bývalého policajného prezidenta poprosila, aby zistil, či bola unesená osoba zadaná v Schengenskom informačnom systéme, či už ako osoba, po ktorej je vyhlásené pátranie, monitorovaná osoba, alebo nezvestná osoba," uviedla Saková. Zároveň potvrdila, že sa bude dožadovať od administrátora Schengenského informačného systému odpovede, či sa dá v databázach vyhľadať táto informácia.

Saková potvrdila, že celé vyšetrovanie bude pod dozorom generálneho prokurátora a niekoľkých prokurátorov Krajskej prokuratúry Bratislava I. Zároveň potvrdila, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo. "Nemáme ešte žiadne informácie, čo sa v nemeckom spise nachádza. Nie je to moja kompetencia, ale tak ako generálny prokurátor v pondelok (6.8.) na tlačovej besede povedal, bude nemeckú stranu žiadať o operatívny termín, aby sa oboznámil aspoň s priebežnými výsledkami vyšetrovania. Tiež sa mu nezdá, že žiadne informácie nedostal zatiaľ on, ale sú v médiách," poznamenala ministerka.

Saková predpokladá, že v tejto súvislosti bude vypočutý aj exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Zároveň si nemyslí, že rezort vnútra riadi jeho bývalý šéf.vyjadrila sa Saková.

Poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Galka (SaS) ministerka vnútra "absolútne nepresvedčila". "Rokovanie mimoriadneho brannobezpečnostného výboru ma výrazne posunulo v tom názore, že slovenské štátne orgány vrátane bývalého ministra vnútra Kaliňáka vedeli o tom, čo idú Vietnamci urobiť na Slovensku. Netvrdím, že mali všetci všetky podrobnosti. Ale podľa priebehu dnešného výboru sa moje podozrenie blíži k istote," povedal Galko. Podľa jeho slov na výbore odznelo "veľmi málo informácií, ktoré sú utajené, a týkali sa nejakých procesných úkonov v minulosti a súčasnosti, ktoré vykonáva nemecká strana. Sú to veci, ktoré verejnosť nemusia zaujímať". Podľa neho by nás malo zaujímať to, či slovenské štátne orgány na tomto únose participovali alebo nie. "O tom sa povedalo veľmi málo," doplnil Galko.