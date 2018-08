Žena si s dcérkou chcela užiť dovolenku v Dubaji: Stačila jedna chyba počas letu a skončila vo väzení!

Matka rozpovedala svoj hrozný príbeh o tom, ako strávila tri dni vo väzení aj so svojou štvorročnou dcérkou. Zavreli ju preto, lebo pila víno počas letu z Londýna.

44-ročnú Ellie Holman zatkli po tom, čo sa jej imigračný úradník na letisku v Dubaji opýtal či pila počas osemhodinového letu alkohol. Matka troch detí, zubárka zo Sevenoaksu v Anglicku, bola zadržaná na letisku a nemohla ani zavolať svojmu manželovi Garymu.

Doktora teraz čelí vysokým výdavkom, pretože tam musí jeden rok zostať kvôli tomu, aby sa jej prípad vyriešil. Pre MailOnline povedala: "Moje dievčatko muselo vykonať potrebu na podlahu v jednej z buniek. Nikdy v živote tak neplakala. Môj pas mi skonfiškovali až do vyriešenia prípadu, čo vraj bude trvať aspoň rok. Táto situácia ma zatiaľ stála 30 000 libier. Keďže nie som doma, moja ambulancia nefunguje a naše úspory sú preč."

Jej nočná mora začala po tom, ako vystúpila z letiska Emirates Airlines z Londýna do Dubaja. Počas letu si k jedlu dala pohár vína. Alkohol bežne podávajú na letoch z Veľkej Británie do Dubaja. Po prílete jej povedali, že jej neplatia víza, no povedala, že predtým bola na úrade a predpokladala, že stále platia. Úradník jej povedal, že sa musí okamžite vrátiť do Londýna. Opýtala sa "hrubého" úradníka či by si nemohla všetko vybaviť na letisku, keďže je jej dcéra unavená.

Počas napätej situácie sa muž nahneval a odmietal odpovedať na jej otázky. Potom sa jej opýtal, či pila. "Povedala som mu, že som mala pohár vína počas letu. Dali mi ho zadarmo zamestnanci spoločnosti Emirates Airlines." Úradník povedal Ellie, že sa dopustila zločinu, keď pila alkohol. Keď sa úradník rozčúlil, začala ho natáčať na mobil, aby mala dôkaz o jeho hrubom správaní. Počas niekoľkých sekúnd ju obklopila ozbrojená polícia a povedali jej, že natáčanie úradníkov je taktiež trestným činom.

Vystrašenej žene zobrali telefón a pasy. Elliena dcéra Bibi bola veľmi rozrušená, tak sa ju pokúsila utešiť čítaním. Vo väzení podstúpila krvný test na alkohol a povedala, že strážnik jej z uší strhol náušnice a pokúsil sa je vytrhnúť príčesky. Požiadala o vodu, jedlo, dokonca aj o využitie toalety, ale všetko jej bolo zamietnuté. Ona a aj jej dcéra boli vystrašené, ale strážnici sa na nich len smiali. Testy ukázali 0,004 promile alkoholu v krvi. Nemohli sa prezliecť, nemali ani vankúš.

Medzitým bol jej manžel Gary vydesený, pretože sa mu dcéra a manželka neozvali. "Priatelia napokon zistili, že sme vo väzení, ale nepustili ich za nami a nám to ani nepovedali." Bibi aj s otcom majú možnosť odletieť naspäť do Veľkej Británie, ale Ellie musí zostať v Dubaji. Gary povedal, že celá situácia je pre rodinu zdrvujúca. "Ellie je dobrá matka, ktorá by vedome neporušila zákon. Nerozumiem tomu, prečo Emirates Airlines podáva alkohol, keď to nie je dovolené."

Radha Stirling, odborníčka na ľudské práva, uviedla, že spoločnosť zámerne udržuje pocit, že alkohol je pre návštevníkov legálny. "Bary na letisku, hotely, reštaurácie, všade ponúkajú tieto nápoje." Turisti nevedia, že ak im zistia alkohol v krvi, budú zadržaní.