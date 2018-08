Nešťastný požiar v Hubovej: Mária varila rizoto, zhorela jej kuchyňa

Takmer prišla o všetko! Smola, aká sa stala Márii (69), je neuveriteľná.

Za posledné tri roky ju dvakrát pri povodniach vytopilo a po tom, čo sa trocha pozviechala, si nakúpila nový nábytok. Aj o ten však nečakane prišla vo štvrtok predpoludním, keď sa jej zrejme z uhlíka vyhodila iskra a vzbĺkla celá kuchyňa.

Na sporák si podľa jej slov dala variť hubové rizoto so zeleninou a cestovinou a len na chvíľku odbehla dať na dvor psovi vody a poliať kvety. „Iskra asi vyskočila zo sporáka a chytil sa gauč, všetko lietalo, horela velá kuchyňa,“ opisuje s plačom vdova. „Všetci mi pomreli, som tri roky sama a ledva som sa zmohla na nábytok. Všetko lietalo – poháre, plastové okná, strašné, nemám peniaze, nemám nič,“ nariekala nešťastná žena, ktorá v zúfalstve vybehla z domu s volaním o pomoc.

Podľa informácií z krajského operačného strediska hasičov udalosť nahlásili dopoludnia o 10.19 hodine a na mieste zasahovalo až šesť príslušníkov z Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, ktorí sa snažili oheň dostať pod kontrolu s pomocou dvoch kusov hasičskej techniky. Príčinou nešťastia sa bude zaoberať vyšetrovateľ príčin vzniku požiaru.

Keď prišli hasiči, z domu už šľahali ničivé plamene, oheň sa im podarilo zneškodniť, no škody sú pre osamelú skromnú ženu obrovské. „Neviem, čo so mnou bude, nemám v Hubovej nikoho. V tej kuchyni som aj spávala. To nie je život,“ utiera si slzy žena, ktorá sa v núdzi ani nemá na koho obrátiť, keďže podľa jej slov jeden syn žije v zahraničí a druhý je momentálne hospitalizovaný po operácii v nemocnici.