Útočník Pavol Šafranko zmenil adresu: Vyžiadal si ma tréner László

Nezabudol na neho! Ich cesty sa rozišli vlani v auguste. Útočník reprezentačnej dvadsaťjednotky Pavol Šafranko (23) prestúpil vtedy z Dunajskej Stredy do dánskeho Aalborgu. Dva mesiace nato opustil DAC aj maďarský tréner Csaba László (54). Po roku sú opäť spolu. V škótskom druholigovom klube Dundee United.

Vo štvrtom najväčšom škótskom meste je pár dní. Stihol štyri tréningy a sobotňajší zápas na tribúne proti Dunfermline (2:3) v pozícii diváka. Po dotiahnutí papierových formalít by už cez víkend mohol zasiahnuť do hry. „Tréner ma pozná z Dunajskej Stredy. Aj teraz očakáva odo mňa najmä góly. Prioritou je návrat do Premiership.“ Šafranko neberie vstup do druhej ligy ako krok späť. V tejto situácii ho uznal za najlepší možný.

Stále je totiž bližšie k splneniu si svojho futbalového sna. „Chcel by som raz hrať v Anglicku. A zo Škótska je tam už len na skok. Geograficky určite,“ povedal s hlasným smiechom. V Aalborgu mu robil spoločnosť krajan Filip Lesniak, v Dundee sa stretol s brankárom Matejom Rakovanom. Predtým chytával v Jihlave i v Slavii Praha. „Ostrovania majú radi vysokých brankárov. Maťo má okolo dvoch metrov.“

V kádri Dundee, finalistu Pohára UEFA spred 31 rokov, nastalo toto leto zemetrasenie. Odišlo viac ako desať hráčov. Tréner László ospevoval Šafranka už v Dunajskej Strede ako príkladného bojovníka a tréningový vzor pre celú kabínu. „Je jedným z najlepších hráčov vo vzduchu, akých som doteraz viedol. Nie je to Messi alebo Maradona, ale veľký pracant určite áno. Ideálny typ pre škótsky futbal,“ povedal o Slovákovi pre portál eveningtelegraph.

Vizitka klubu

Dátum založenia: 24. mája 1909

Prezývky: The Terrors, The Arabs

Štadión: Tannadice Park

Kapacita: 14 223

Tréner: Csaba László

Súťaž: 2. škótska liga

Vlani: 3. miesto

Úspechy

Majster Škótska (1982 – 1983)

Víťaz Škótskeho pohára (1993 – 1994, 2009 – 2010)

Finalista Pohára UEFA (1986 – 1987)

Semifinalista PEM (1983 – 1984)