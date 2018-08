Choroba Stana Dančiaka († 75) zmenila: V poslednom rozhovore priznal trpkú pravdu

Skúšaný osudom! Herec Stano Dančiak († 75) sa posledné roky svojho života doslova trápil a jeho povestný humor sa pomaly, ale isto vytrácal.

Umelec, ktorý bol povestný veselými anekdotami a huncútstvami bol nenávratne preč a na jeho mieste sedel len zlomok osobnosti, ktorú diváci a kolegovia nadovšetko milovali...

Dančiak († 75) zasvätil svoj život herectvu, ktoré miloval a stalo sa pre neho všetkým. Nie je preto prekvapením, že ťažké zdravotné problémy, ktoré ho v posledných rokoch obrali o zrak a nakoniec ho pripútali aj na kolieskové kreslo, sa podpísali na jeho psychike.

Jedinečný zabávač, ktorý si získaval srdcia divákov na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj pred televíznymi kamerami, totiž pomaly chradol, čo si uvedomoval aj on sám. „Nemám čo povedať, a ani sa mi nechce hovoriť. A odmlčím sa aj preto, aby som nepovedal nejaké hlúposti, čo by ma potom mrzeli,“ priznal pred piatimi rokmi pre Nový Čas Nedeľa umelec so smútkom v hlase. „Odišlo moje komično, ale kam, to neviem...“ dodal. Jeho vesmír sa tak v posledných rokoch uzavrel a on sa stiahol do úzadia.

V ťažkých časoch mu potom veľkou oporou bola najmä manželka Darina. Napriek snahe zapojiť Dančiaka do hereckej profesie, keď ešte pred piatimi rokmi hrával v SND, sa však Dančiak uzatváral viac a viac do seba, čo si všímali aj jeho najbližší. „Stanko už veľa nerozpráva,“ povedala Novému Času jeho žena Darina, s čím súhlasil aj samotný herec. „Mlčko sa zo mňa stáva,“ vylial si svoje srdce legendárny umelec.